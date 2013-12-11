البدء بتشغيل أنبوب يوصل الغاز لمحطة رأس الخير بالسعودية

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه بدء تشغيل خط أنابيب لنقل الغاز إلى محطة رأس الخير، والتي تعد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم.

وسيساهم تشغيل خط الغاز في الإسراع باكتمال تشغيل المحطة التي تعتمد على الغاز في تشغيل 36 محطة لتحلية مياه البحر. يشار إلى أن نسبة إنجاز المحطة تجاوزت 75% من مرافقها، ومن المتوقع بدء إنتاج المياه مطلع العام المقبل.

وقال الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، إن توفر المياه العذبة في السعودية يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة لمواكبة الطلب ورضاء العميل وتقديم الخدمة المناسبة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأشار الى أن الجهد المبذول في توفير عناصر المياه الجوفية أو السطحية أو المحلاة كبير جداً، وأن الفجوة ما بين الطلب وبين المياه المتاحة حاليا يشكل تحدياً ويجلب معه فرصاً للقطاع في نفس الوقت.

وأضاف أن من أهم ما قدمته دراسة المؤسسة في هذا الشأن هو إعادة توزيع المياه لمناطق المملكة وتقديم الاحتياجات المناسبة وإعادة دراسة وتقييم فرص المياه الجوفية وتقدير المنافسة ما بينها وبين قطاع التحلية والمصادر الأخرى.

وأشار الى أن خلاصة الدراسة تشير الى أن المياه من الممكن أن توفر عن طريق مصادر وتقنيات مختلفة تنتج المياه بكفاءة عالية. وأكد أن التنمية المستدامة للقطاع وتشجيع الأفراد على ترشيد استخدام المياه من أهم ما تتطلع إليه المؤسسة في المستقبل القريب.

