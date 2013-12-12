بورصة مصر تستعيد عافيتها وتعود لمستويات ما قبل الثورات

ربط محللون ماليون الارتفاعات القياسية التي شهدتها البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، بعمليات الشراء القوية التي قامت بها المؤسسات المصرية والأجنبية والعربية، فضلاً عن الأداء الإيجابي لسهم البنك التجاري الدولي، ما عزز من صعود مؤشر البورصة الرئيسي لأعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير عند 6500 نقطة.

وشهدت تعاملات اليوم زخماً في السيولة، حيث بلغت قيم التداولات على الأسهم فقط بالسوق الرئيسي نحو 700 مليون جنيه، فيما تسيطر حالة الترقب على جميع المتعاملين بالسوق انتظاراً لما تسفر عنه عملية التصويت على استفتاء الدستور المقرر له منتصف يناير المقبل.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.9 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، بما يعادل نحو 1.18%، بعدما ارتفع من نحو 411.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 416.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" خلال تعاملات اليوم ليغلق عند مستوى 6604 نقاط، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 1.79%.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 1.14%، مغلقاً عند مستوى 533 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 1.54% مغلقاً عند مستوى 902 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين خلال جلسة اليوم نحو الشراء بعد أن حققوا صافي شراء بلغ 77.665 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع المكثف بعد أن حققوا صافي بيع بلغ 63.599 مليون جنيه و14.066 مليون جنيه على التوالي.

واستحوذت تعاملات الأفراد على 62.53% من إجمالي التداولات، ومالت تعاملات المصريين منهم نحو الشراء، فيما استحوذت المؤسسات على 37.46% من إجمالي التداولات، واتجهت تعاملات المصريين منهم نحو الشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب منهم نحو البيع المكثف بصافي بيع 61.850 مليون جنيه و5.261 مليون جنيه على الترتيب.

وتصدرت أسهم البنك "التجاري الدولي" قائمة الأنشط من حيث قيم التداول بعد تجاوزه 49 مليون جنيه بتداول 1.5 مليون سهم من خلال 964 صفقة منفذة، وأغلق عند مستوى 32.23 جنيه بارتفاع قدره 1.69%.

فيما تصدرت أسهم "أوراسكوم للاتصالات" قائمة الأنشط من حيث أحجام التداول بعد تجاوزها 40 مليون سهم بقيمة أكثر من 28.9 مليون جنيه من خلال 774 صفقة، وأغلق السهم عند مستوى 72 قرشاً بارتفاع قدره 2.82%.