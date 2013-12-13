أين شركات التطوير العقاري؟!

زرت أمس الاول الأربعاء معرض الرياض للعقارات وبحثت عن شركات التطوير العقاري المدرجة فلم أجد أي شركة: العقارية ودار الأركان ومكة وطيبة وجبل عمر والمعرفة وإعمار؟! .. لم أجد أياً منها .. وجدت شركات تطوير خليجية ومصارف وشركات هندسة وتأمين وقليلاً من المطورين الأفراد .. حتى (وزارة الإسكان) لم تشترك في المعرض ومن المفروض أن تعرض انجازاتها وخططها .. لعل السبب أن معظم تلك الشركات لا يوجد لديها مشاريع جاهزة كبيرة تشارك بها ففضلت الغياب..

على اي حال فإن (التطوير العقاري) لدينا لا يزال ضعيفاً جدا وأخشى أن أقول كسيحاً، ولا يعود ذلك لقصور شركات التطوير وحدها ولكن تشارك فيه الدوائر الحكومية بإجراءتها المعقدة التي تجعل المطور قد يزهد في العمل، مع أنه من صالح الدوائر المعنية (كالأمانات والماء والكهرباء والاتصالات) أن تتعاون مع المطورين إلى آخر حد، وتشجعهم لأن ذلك يقلص عدد مراجعيها بشكل هائل، فحين تنفذ شركة ما ألف وحدة سكنية وأكثر (كما فعلت العقارية وجبل عمر ومكة وطيبة و دار الأركان في القصر) فإن الذي يراجع الأمانة والكهرباء والماء شخص واحد (مندوب الشركة) وبدون ذلك سوف يراجعها ألوف، كما أن ذلك يزيد عرض المساكن ويسهم في حل مشكلة السكن.

إن معرض العقار في الرياض (كما رأيته) لا يتناسب إطلاقاً مع نهضة الرياض الكبرى ولا مع اقتصاد المملكة العملاق..

الشيء الوحيد الذي أبهجني في معرض الرياض للعقار هو (العرض الرائع) لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام .. أسأل الله أن يحققه كما رأيته في الشاشة الكبيرة وفي نفس المدة .. انه حقاً مشروع القرن.

*نقلا عن الرياض