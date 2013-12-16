وزارة العمل: ارتفاع أجور مليون سعودي في القطاع الخاص

كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه عن تحقيق برنامج نطاقات حتى مطلع العام الهجري الحالي 1435هـ ارتفاعا في معدل التوطين بنسبة 15%، حيث بلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 723 ألف سعودي وسعودية، إضافة لارتفاع أجور ما يقارب مليون موظف وموظفة سعودية إلى أكثر من 3000 آلاف ريال منذ إعلان برنامج نطاقات الأجور.

جاء ذلك خلال لقائه مؤخراً قيادات مجلس الغرف ورئيس وأعضاء المجلس التنسيقي للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية، الذين يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لمناقشة قضايا رجال الأعمال السعوديين والهموم المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية، وذلك في إطار مساعي المجلس للتواصل مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وقدم المهندس عادل فقيه في مستهل اللقاء عرضاً عن المبادرات التي عملت وتعمل عليها وزارة العمل حالياً لتعزيز برامج توطين الوظائف، أشار فيه إلى أن الوزارة تسعى للاستماع لمرئيات القطاع الخاص حول تلك المبادرات وتقديم مقترحاتهم بشأنها، وذلك ترجمة لشعارها (شاركونا في تحسن قرارات وزارة العمل قبل إصدارها) من خلال نافذة (معا) على موقع الوزارة والتي تتيح المشاركة في إبداء وجهات النظر حول مشاريع الوزارة التي تعتزم تنفيذه.

وقال إن مبادرات الوزارة المختلفة والحملات التصحيحية غيرت كثيراً من واقع التوطين في المنشآت، حيث انتقلت أغلب المنشآت في القطاع الخاص للنطاقات الآمنة مع مطلع العام الهجري الجديد 1435هـ, إذ بلغت نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر 87%، وفي النطاق الأصفر 7%، فيما بلغت نسبة النطاق الأحمر 6% مقارنة بـ 30% للأصفر و20% للأحمر في شهر رجب من العام 1432هـ "، مقدما شكره للقطاع الخاص على تجاوبه مع برامج الوزارة.