السعودية: الوزارات ملزمة بتزويد "نزاهة" بعقود مشاريعها

أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهات ملزمة لكافة الوزارات والمصالح الحكومية السعودية والجهات التابعة لها بتزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بكافة العقود للمشروعات المعتمدة لها كعقود التشغيل والصيانة وكل ما تطلبه الهيئة من وثائق، فضلاً عن إلزام الجهات الحكومية بالرد على الاستفسارات والملاحظات والإفادة بما اتخذ حيال تلك الملاحظات من قبل الهيئة، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الاستفسار.

ووفقا لصحيفة "الشرق"، جاء التوجيه السامي بعد أن تبين أن عددا من الجهات لم تلتزم بتسهيل مهمات منسوبي "نزاهة" ولم تمكنهم تلك الجهات من الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بممارسات الهيئة لاختصاصها أو نسخ منها، وأن تلك الجهات لا تجيب ولا ترد على الاستفسارات التي توجهها الهيئة في حينه خاصة وأنها تتعلق بقضايا فساد وإهمال وقصور في أداء الخدمات للمواطنين ويجب التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات وإصلاح الخلل واستعادة المبالغ لخزينة الدولة وشدد المقام السامي على كافة الجهات بضرورة التعاون مع منسوبي نزاهة بما يمكنها من اداء مهامها وطالب المقام السامي بالرفع بأسماء الجهات التي لا تتجاوب مع استفسارات "نزاهة".