وزير التخطيط المصري: قرض صندوق النقد ليس على أجندتنا

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن قرض صندوق النقد الدولي ليس على الأجندة الحالية للحكومة، مشدداً على أن دعم السعودية والكويت والإمارات لمصر جعل الحكومة غير مهتمة بالاقتراض من صندوق النقد.

وأشار العربي خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الأربعاء، إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر حالياً تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، وأن 45 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال الوقت الراهن.

وأكد أن معدل النمو لم يتجاوز 2% بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً أن مصر بحاجة لمعدل نمو 7%، مضيفاً: "إننا نحتاج لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 50 مليار دولار سنوياً للنهوض بالاقتصاد، وذلك بالإضافة إلى 850 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب سوق العمل وهو التحدي الأكبر للحكومة الحالية والقادمة".

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لا تتجاوز ملياري دولار، لافتاً إلى أن معدل البطالة بشكل عام وصل إلى نسبة 13.5%، و30% بالنسبة لفئة الشباب.

وأضاف أن عجز الموازنة في 30 يونيو 2013 وصل إلى 240 مليار جنيه.

وأوضح العربي أن الوزارة تسعى إلى تقليل عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي.

وتابع: "بدءاً من يناير المقبل سيصل إجمالي ما يحصل عليه أقل عامل في الحكومة إلى 1200 جنيه، والمفاوضات جارية مع أصحاب الأعمال لوضع حدٍّ أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص".

واستطرد: "راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أقل من الحد الأقصى للأجور ولا يزيد على 42 ألف جنيه".