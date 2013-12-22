القرد يعطل التنمية

والقرد ليس كناية، بل المقصود هو القرد الحقيقي بشحمه ولحمه وشغبه، فالقرود هي التي تعيق مشاريع الطاقة والتنمية المستدامة في وطني، هذه المعلومة الغريبة والطريفة – كما وصفتها صحيفة الحياة – كانت الأبرز في كلمة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل خلال حفل تدشين مشروع أطلس لمصادر الطاقة المتجددة.

فالقرود – والكلام للسويل – تهاجم الألواح الشمسية، وتحاول تكسير بعضها (قال بعضها لأن التعميم تجنٍّ على القرود)، في بعض المناطق، بسبب انعكاس الضوء منها، المهم أن التنمية المستدامة وحلم الطاقة الشمسية سيتوقف حتى نجد حلولاً، فالحل من وجهة نظري هو أن نؤمن (نظّارات شمسية للقرود) كي لا ينعكس الضوء عليها وتكسر «الألواح»!

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أمس كتبت عن (ضياع سكرتيرة) في الرياض، لكن الزميل الدكتور فراس عالم (طيّر جبهتي) حسب التعبير الشبابي الرائج، فهو تحدث عن اختفاء (شارع) بكامله في عروس البحر الأحمر، وبالطبع شارع الزميل المفقود ليس بسبب القرود، إنما بسبب (النظّارة الشمسية)!

وبالطبع القرود فقط تعطّل التنمية، أما (النظارة الشمسية) فهو تحول انعكاس الضوء إلى (تعمية مستدامة)!

وما زلنا – الزميل فراس وأنا – نتنافس في البحث عن المفقودات فإنني أقول: احمد ربك، فمدينتك لم يختف منها سوى شارع، أما أنا فأعرف مدينة اقتصادية ومطارا دوليا ومستشفى في حائل كلها اختفت، وبالطبع ليس بسبب القرود ولا النظارات الشمسية، السبب أن حائل مدينة بادرة جداً، ولهذا أعتقد أن السبب في كثرة «الألواح» التي تُغطي الشمس!

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انهار جسر على طريق الدمام – الرياض بشكل مفاجئ (والمفاجئ يعود للجسر وليس للانهيار)، الآن القضية ليست في الجسر، إنما هل هو (انهار) أم (سقط رويداً رويداً)، وهل هو (جسر) أم (معبر جمال)، أنا أعتقد أنه (معبر جمال) – بفتح الجيم – فهو لم يعبر عليه (جمل أو ناقة) إنما عبر عليه كغيره من (الجسور) كثير من (التجمّل والجمالات) – صديقي المدقق اللغوي الجمالات ليس جمع جمل فخلّها بحالها الله يخليك – فالحقيقة أن أغلب هذه (الجسور) صُممت لعبور (الجمالات) وليس لعبور (الجِمال)، سألبس نظّارتي وأنتظر حتى الانتهاء من التحقيق الذي يبين سبب انهيار الجسر، إن تبين أن السبب مخلوق آخر غير القرد سأكون مُداناً بالاعتذار لكل قرود العالم!

*نقلا عن الشرق