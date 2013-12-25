البيئة السياحية..

قد لا يعرف كثير من الناس أن السياحة مرتبطة بشكل مباشر بالبيئة، فالبيئة النظيفة من المقومات السياحية مثلها مثل العديد من المقومات التي يجب أن تتوافر في الوجهات السياحية الكبرى.

وهناك تصنيفات سياحية بيئية عالمية، تصدر كل عام توضح الأماكن السياحية التي تمتلك بيئة نظيفة في العالم.

والحديث عن البيئة هو حديث مطول بلا شك، ومتعدد الجوانب، يبدأ من المياه النظيفة، والشواطئ النظيفة، والطرقات ونسب التلوث وعوادم السيارات، ونسب المخلفات الصناعية، وأشياء متعددة، ولكننا سنتكلم هنا عن أحد هذه الجوانب، وهو التدخين.

فقد سعدت بالقرار الذي اتخذته دبي منذ ايام بفرض غرامة على تدخين الشيشة أو الأرجيلة في الحدائق وعلى الشواطئ، فقد انتشرت هذه العادة المزعجة وغير الحضارية بشكل كبير، وكأن الخروج للتنزه لا يكتمل إلا بها!

دبي في الحقيقة كانت سباقة إلى العديد من الخطوات في مجال التدخين، إلى الحد الذي جعلها تمنع التدخين في الأماكن العامة داخل الفنادق والمطاعم، وأذكر أن كثيرا من الناس وقتها قالوا إن ذلك سوف يؤثر على السياحة واشغالات الفنادق، ولكن التجربة أثبتت أنهم كانوا مخطئين.

هل تذكرون مثلاً تلك الأيام التي كان التدخين مسموحا به على الطائرات، وحجم الاعتراض على منع التدخين عليها؟

الآن الطائرات كلها في العالم بلا تدخين، ومطاعم وفنادق ومولات الدول المتقدمة في العالم بلا تدخين، ولا يمكن أن تحصل على تقييم مرتفع سياحياً إلا إذا كنت تتخذ إجراءات صارمة ضد التدخين ويتم تطبيقها، وبغير ذلك لن تكون وجهة سياحية ذات قيمة عالمية.

منع التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة، وهي بالمناسبة أماكن مفتوحة وليست مغلقة، قرار صائب تماماً، بل وندعو البلديات إلى أن تحذو حذو بلدية دبي في اتخاذ قرار مماثل.

فقد زادت الأمور على حدها، وأصبحنا ندخن مع المدخنين، ونشتم روائح التبغ بشكل واضح وصريح في تلك الأماكن العامة، كما أن المظهر العام ليست جيداً، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن إشعال النيران في تلك الأماكن، وترك مخلفات الفحم والتبغ على الشواطئ وفي الحدائق، وكل هذا يعد من الأضرار البيئية الواضحة، والإضرار بالشكل الحضاري.

دعونا نستمتع بالهواء النقي والبيئة النظيفة في الأماكن العامة، ويكفي جداً وجود مقاهٍ ومطاعم تقدم هذه الخدمة، وهي ليست بالقليلة بالمناسبة، ونقدم التحية لهذا القرار الذي نرجو كما قلت إن نطالعه في الصحف تباعاً، وأن يتم تنفيذه في كل الأماكن العامة بالإمارات..

وحياكم الله..



*نقلا عن الاتحاد