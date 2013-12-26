الله يجبر النقص

تُدار الأمم بالاقتصاد، ويُقاس مستواها الائتماني بمتانة اقتصادها، وتلعب المعايير الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والناتج القومي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومعدل دخل الفرد، والدين العام، الأسس ليكون لها دور بارز في قيادة التوجه العالمي من خلال مجموعة (الجي عشرين).

الأرقام المعلنة بالميزانية هذا العام أرقام قياسية، بدون عجز متوقع، ومع تخفيض الدين العام، الذي أوشك على الاختفاء تمامًا بفضل الله تعالى، وفضل السياسة المالية المتوازنة، ومع ذلك لازال دور قطاع الأعمال محدودًا في الميزانية، لتستمر عجلة النمو في التقدم، لأن قطاع النفط، لازال يُشكِّل 90% من إيرادات الدولة، وهو بالتأكيد أمر يحتاج لنظر لسببين، أولًا تذبذب أسعار النفط من شهر لآخر، وثانيًا لأنه سلعة ناضبة، أما من حيث المصروفات فإنها اقتربت من حاجز التريليون العام الماضي، بزيادة 12% عن المعتمد، مما يُشكِّل احتمالية زيادة حجم الدَّين العام، مرة أخرى، إذا أخفقنا لا سمح الله، في ضبط مصروفاتنا.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2,7 تريليون ريال، وهو رقم كبير بدون شك، بمعدل نمو 54,1% مقارنة بالعام الماضي، لكن يجب عدم الخلط بين إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج القومي الذي يُخصّص للإنتاج، والفرق مهم، مثلاً قيمة إنتاج مصنع صيني في الأردن تدخل في الناتج المحلي الإجمالي الأردني لأن المصنع موجود محليًا على الأرض الأردنية، ولكنها تدخل في الناتج القومي الإجمالي الصيني لكون ملاك المصنع صينيين، ونحن دولة نفطية، لذلك، غالبًا ما يتم اعتبار إجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشرًا لقياس مستوى المعيشة، ولا يعد إجمالي الناتج المحلي للفرد مقياسًا لدخل الفرد، لذلك فيما يخص دخل الفرد السعودي، حسب آخر ما أعلنته فوربس، تعتبر المملكة سادس دولة عربيًا لدخل الفرد، يعني تحتل المرتبة الأخيرة بين دول الخليج الستة، وتحتل المرتبة 39 عالميًا.

بقية للحوار:

بغض النظر عن الناتج المحلي أو الناتج القومي أو دخل الفرد، طلب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في جلسة اعتماد الميزانية، من الوزراء تأدية واجبهم بإخلاص وأمانة، ومقابلة الأفراد وأصحاب الحوائج ومساعدتهم بقوله: (كأنكم تقابلونني شخصيًا، وعليكم وضع ربكم أمام أعينكم، لأن ما نقص من الميزانية، يجيبه الله).

*نقلا عن المدينة