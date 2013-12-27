نفط ليبيا يصل إلى إنتاج 250 ألف برميل يوميا

قال بيان لوزارة النفط الليبية إن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 250 ألف برميل يوميا حتى يوم 25 من ديسمبر ويعد ذلك مرتفعا قليلا من 224 ألف برميل يوميا في نهاية نوفمبر إلا أنه يأتي منخفضا بشكل حاد عن يوليو.

وقالت وزارة النفط إن إنتاج ليبيا من الغاز بلغ 1.928 مليون قدم مكعبة في 25 من ديسمبر. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وقامت مجموعات مسلحة ورجال قبائل وأقليات سياسية يطالبون بنصيب أكبر في ثروة ليبيا النفطية وبمزيد من النفوذ السياسي بإغلاق حقول وموانئ نفطية وهو ما أدى إلى هبوط الإنتاج من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو.

وأدى ذلك أيضا إلى انخفاض صادرات البلاد من النفط الخام إلى 110 آلاف برميل يوميا مقارنة مع أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو.

وقال اتحاد عمال النفط والغاز الليبي يوم الثلاثاء إنه متفائل بأن الحكومة ستتوصل قريبا إلى اتفاق مع المحتجين الذين يحتلون موانئ تصدير النفط الرئيسية منذ أشهر.

