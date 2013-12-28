الميزانية وتمنيات لعام 2014

صدرت ميزانية العام القادم التي طال انتظارنا لها. وهي بالتأكيد ميزانية قياسية. فحجم الإنفاق فيها يتوقع أن يصل إلى 855 مليار ريال. وهذا أعلى من حجم الإنفاق المخصص لميزانية هذا العام 2013 بمقدار 35 مليار ريال أي بنسبة 4,27%. ونحن طبعاً نفرح عندما تصدر ميزانياتنا بأرقام قياسية كهذه. والسبب يعود إلى أن الإنفاق الحكومي لا يزال حتى الآن هو الذي يحدد بشكل كبير حجم بقية النشاطات في بلدنا. ولهذا وبدون مبالغة فإن الجميع ينتظر العائد الإيجابي لتدوير هذا المبلغ الضخم على كافة المشاركين في العملية الاقتصادية والاجتماعية.

ومهما كان ذلك مستغرباً فإني أتمنى خلال العام القادم وما سوف يليه أن لا يكون الإنفاق الحكومي هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها بقية نشاطاتنا. فهذه ظاهرة، خصوصاً في بلد يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، لها انعكاساتها وتبعاتها السلبية. فمن غير المعقول أن ننتظر نهاية كل عام إعلان الميزانية بهذا القدر من الترقب والأمل. وكأنما ذلك الإعلان هو بمثابة المفتاح السحر لحل كل المشاكل.

ولهذا أتمنى أن تكون الأعوام القادمة أعوام النهوض بشركاتها الخاصة التي يمكن، إذا ما تأتى لنا وضع البرامج المناسبة، أن تصبح القاطرة التي تجر وراءها بقية عربات قطار التنمية. ولهذا أتمنى أيضاً أن يكون العام القادم عام خارطة الطريق التي سوف تحدد الخطوات والمسارات اللازمة لإنشاء شركات سعودية خاصة متقدمة ورائدة في السوق المحلي وخارج المملكة. فنحن والحق يقال لم نتمكن بعد، رغم كل الدعم الذي قدمناه للقطاع الخاص، من إنشاء شركات أعمال عالمية يمكن الاعتماد عليها إلا بشكل محدود جداً.

وهذا ليس إنكاراً للدور الذي لعبته صناديق الإقراض المتخصصة. كلا. فسياسة الدعم والمساندة المتعددة الجوانب من قبل القطاع الحكومي قد لعبت دون شك دورا كبيرا في دعم قطاع الأعمال. فالشركات التي استفادت من تلك الصناديق وذلك الدعم تساهم اليوم بنصيبها في انتاج القيمة المضافة وفي تنويع هيكل الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذا وحده مثلما نرى لا يكفي. فالاقتصاد رغم التنوع الذي طرأ عليه لا يزال يعتمد على النفط. وحتى الشركات الخاصة الموجودة حالياً أو معظمها لا يمكنها الاستمرار لفترة طويلة بدون عائدات النفط والدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لها.

ولذلك أتمنى في العام القادم أن تشجع الايرادات الضخمة المشار إليها في الميزانية على إنشاء حاضنة حكومية تكون مهمتها إعادة هيكلة قطاع الأعمال من خلال الدعم المباشر الموجه لإنشاء شركات سعودية كبيرة ذات مواصفات عالمية. فنحن نحتاج لمثل هذه الشركات التي سوف تكون لديها الإمكانيات المالية لتوظيف السعوديين وتعليمهم وتدريبهم. فقيام هذه الشركات أمر ضروري أيضاً إذا ما أردنا مضاعفة الروابط الأمامية والخلفية مع شركاتنا الصغيرة والمتوسطة وذلك على غرار ما تفعله سابك وأرامكو.

وكل عام وأنتم أعزائي القراء بألف خير وصحة وعافية.

*نقلا عن الرياض