الاستثمار في صناعة النفط خيار استراتيجي لا مفر منه

يعد قرار الاستثمار في صناعة النفط، من أصعب القرارات التى يتعين على الشركات المعنية اتخاذها؛ لأنه استثمار باهظ الثمن ويكلف مليارات الدولارات. لذلك، غالباً ما يسبق أى قرار بهذا الخصوص دراسة علمية وموضوعية، تنظر إلى مدى حاجة العالم وإلى أى زيادة محتملة في الامدادات أياً كان مصدرها. ولا بد أيضاً من دراسة وتوقع اسعار النفط لأن هذا العامل هو الاهم باتخاذ القرار من عدمه.

ولاشك أن النفط سيستمر كعصب للحياة في القرن الواحد والعشرين، إلا أن نمو الطلب العالمى وقدرة البدائل على اقتطاع جزء من حصة الطاقة، يبقى هاجساً يعكر صفو التفكير في الاستثمار في هذه الصناعة عالية التكلفة. ولا ننسى أيضاً أن العالم يشهد تطورات متتالية، (سياسية)، مثل: الأوضاع في الشرق الأوسط، والتقارب الايرانى الامريكي، والحالة العراقية الكردية، والمشاكل الحالية في ليبيا، وجنوب السودان، وأخرى (تقنية)، تتمثل: بتطوير تقنيات حفر مثالية تستطيع اقتناص كل نقطة نفط تقليدية وغير تقليدية، حتى في أعماق المحيطات.

كل هذه التطورات، تجعل من حالة الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأول (النفط) يسودها بعض الغموض، وقد تؤثر في قرار الاستثمار. ولقد توقعت وكالة الطاقة العالمية ان العالم بحاجة الى استثمارات كبيرة تقدر بحوالي 1.6 تريليون دولار سنوياً بين 2012م وحتى 2035م، نصفها تذهب في البنية التحتية لمشاريع النفط والغاز؛ من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وحوالي النصف الاخر تحتاجه كاستثمارات لمشاريع توليد الطاقة.

ولقد صل الطلب العالمي على النفط في عام 2013م حوالي 89.5 مليون برميل يومياً، ويتوقع ان يرتفع الطلب اليومى بحوالي مليون برميل سنوياً حتى عام 2018م. إذاً بحلول 2018م سيصل الطلب العالمى على النفط وبحسب الاوبك حوالي 94.5 مليون برميل باليوم.

ولو نظرنا الى الدراسات على الطلب المستقبلي لفترات زمنية اطول، وجدنا ان ادارة معلومات الطاقة الامريكية تتوقع ان يصل الطلب العالمي على النفط والسوائل البترولية حوالي 115 مليون برميل بحلول 2040م. وتتوقع الاوبك ان يصل الطلب العالمي على النفط في عام 2035م حوالي 108.5 مليون برميل يومياً، وتوقعت شركة بريتش بتروليوم (BP) ان يصل استهلاك العالم من السوائل البترولية حوالي 104 ملايين برميل في عام 2030م، وعزت ذلك للارتفاع الكبير بعدد السيارات في الصين والهند والدول النامية الاخرى.

وتوقعت ايضاً ان ينمو الطلب الصيني لنفس الفترة بحوالي 7 ملايين برميل يومياً ليصل الى 17 مليون برميل في عام 2030م، وبذلك تصبح الصين اكبر بلد مستهلك للنفط متخطية الولايات المتحدة، والتى ستشهد انخفاضاً في الاستهلاك بحوالي 2 مليون يومياً في نفس الفترة الزمنية، إذ انه من المتوقع ان ينخفض استهلاكها الى حوالي 16.5 مليون برميل يومياً.

وتتوقع شركة BP أن يطلب العالم بعد حوالي 16 سنة 16.5 مليون برميل نفط، اكثر مما هو عليه الآن، وترى ان حوالي نصف هذه الكمية اى حوالي 7-8 ملايين برميل سيكون مصدرها غير تقليدى من الزيت الصخري، ونفط الرمال وغيره. إلا انه وبالرجوع الى الجدول المرفق يبدو واضحاً ان كلفة انتاج النفط الصخري باهظة مقارنة بالنفط التقليدي في كل من الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ولذلك، من الصعوبة بمكان ان يستطيع النفط غير التقليدى ان ينافس التقليدى خاصة اذا كان الفرق في تكلفة الانتاج سيصل الى اكثر من 5 اضعاف في بعض الاماكن: كمنطقة الخليج العربى. وبحسب تقرير BP الاحصائي لعام 2013م فإن احتياطيات العالم من نفط الاوبك التقليدى وصل الى حوالي 1.2 تريليون برميل، وتستهلك منه سنوياً حوالي 3 مليارات برميل على اعلى تقدير وبذلك تستطيع الاحتياطيات المثبتة لدول الاوبك ان تكفي دولها لمدة 400 سنة، وان تكفي العالم لمدة 100 عام (باعتبار انها تصدر 30 مليون برميل يومياً)، ولذلك لا يوجد مبرر لخوف البعض من منافسة غير التقليدى ان تم معاملة الأمر بحكمة وبهدوء.

ولقد اتخذت معظم دول الاوبك قرارتها بشأن الاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية، او المحافظة عليها. فعلى سبيل المثال: قررت المملكة المحافظة على طاقتها الإنتاجية والتي تصل إلى 12.5 مليون برميل إلى ان يأتى الوقت المناسب، وذلك لارتفاع الامدادات من اماكن ومصادر اخرى في العالم، وبذلك تحافظ المملكة على اكبر طاقة إنتاجية للنفط في العالم. وفي هذا الاطار شدد المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي، أخيراً، على حرص الدول المنتجة للنفط على تلبية الطلبات في الوقت المناسب؛ للمحافظة على استقرار الاسواق والاسعار، ونبه الى اهمية ان تستمر الدول المنتجة في الاستثمار في صناعة النفط؛ لتلبية حاجة السوق.

وكانت المملكة قد رفعت طاقتها الإنتاجية باستثمار 17 بليون دولار في حقل منيفة، والذى بدأ الانتاج في بداية هذا العام، وبطاقة انتاجية تصل إلى حوالي 0.9 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل حقل باكن الصخرى في الولايات المتحدة.

وتخطط الامارات ايضاً الى رفع طاقتها الانتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً قبل عام 2020م. وتأمل الكويت في زيادة الطاقة الانتاجية الى 4 ملايين برميل يومياً في عام 2020م. واما ايران فلن تضيع الفرصة بعد تخفيف العقوبات وسيشهد قطاعا النفط والغاز الطبيعى طفرة صناعية كبيرة وخاصة في مجال التكرير والبتروكيماويات، ولا سيما إذا سمح للشركات العالمية، مثل: شل، واكسون، وتوتال، وشيفرون، ان يستثمروا في ايران. ولكن يتوقع معظم المراقبين ان تكون اكبر زيادة للطاقة الانتاجية من نصيب العراق إذ أنه وبحسب (Platts) من المرجح ان تنمو هذه الطاقة من 3.2 مليون برميل يومياً حالياً الى 4.5 مليون برميل في عام 2014م، ويتوقع النقاد ان ترتفع الى معدل 6-9 ملايين برميل يومياً في عام 2020م، وبذلك من المرجح ان تملك العراق ثاني اكبر قدرة إنتاجية بعد المملكة.

أما بالنسبة للزيت الصخرى الامريكي بشكل خاص، فلقد ارتفع انتاج امريكا بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً في السنوات الثلاث الاخيرة، ولكن هذه الآبار الصخرية لها طاقة محدودة ولذلك ينحسر انتاجها بعد مدة بسيطة. وكما يعرض الجدول فان تكلفة إنتاج معظم هذه الابار عند معدل 70-80 دولارا، ولذلك فانه لاستمرار الانتاج من هذه الابار الصخرية المنتشرة في امريكا فان سعر النفط لا بد ان يكون حوالي 100 دولار للبرميل، وأما اذا انخفض السعر فإن الاستثمار لن يكون ذا جدوى. ولقد استثمرت الشركات الامريكية الكبرى، مثل: اكسون، وشيفرون، عشرات المليارات في الزيت والغاز غير التقليدى. واما الشركات الصينية فقد استثمرت مبالغ خيالية في شركات النفط والغاز الصخري في امريكا الشمالية.

ويعد الاستثمار في رفع الطاقة الانتاجية للنفط استثماراً بعيد النظر، ويتسم بالنظرة الاستراتيجية وخاصة من الحقول التقليدية ذات الكلفة القليلة، مقارنة بالحقول الرملية والصخرية وغيرها من النفوط غير التقليدية، وكلما كان الاستثمار مبكرا كان افضل لان اسعار الانشاء وتطوير الحقول ترتفع مع الزمن وبدرجة كبيرة. ولن يستطيع العالم ان يستغني عن النفط.

وبحسب تقرير الأوبك الأخير، فإن أعداد السيارات في العالم ستتضاعف ما بين 2012م و2035م وسيرتفع من حوالي 940 مليون سيارة في عام 2012م، إلى 1875 مليون سيارة في عام 2035م. وعلى الرغم انه في السنوات الاخيرة بدأ العالم ينتج الكثير من سوائل الوقود من مصادر غير النفط التقليدى كتحويل الغاز الطبيعي والفحم الحجري الى ديزل. وانتاج الوقود من الطحالب وانتاج الوقود الحيوي حيث حصلت قفزات كبيرة في امريكا والبرازيل في هذا المجال.

إلا ان النمو في هذه الانواع من الوقود لا يزال محدوداً؛ لارتفاع تكلفة الانتاج مقارنة بالنفط التقليدى. ولذلك يعتبر نمو الطلب على بدائل السوائل البترولية عاملا رئيسا في تحديد النمو على النفط. ولقد تم إنتاج حوالي 2 مليون برميل يومياً من بدائل الوقود السائلة في عام 2011م، وكانت تشكل حوالي 2% من اجمالى الوقود السائل المنتج عالمياً انذاك. ويتوقع ان ينتج في عام 2040م حوالي 7-8 ملايين برميل يومياً من هذه السوائل، والتى ستشكل حوالي 6% من اجمالى الوقود السائل المنتج عالمياً. ولكن يشهد العالم نموا في انتاج السيارات يقدر بحوالي 100% في نفس الفترة، وسينمو الطلب العالمي على الديزل وعلى وقود الطائرات وبحسب تقرير شركة اكسون موبيل الاخير بحوالي 75% بحلول عام 2040م. كل هذه الدراسات والتوقعات تعد أصحاب الطاقات الإنتاجية العالية من النفط بمستقبل مشرق مع ارتفاع أسعار كل شيء.

*نقلا عن صحيفة اليوم السعودية.