الاستثمار الأجنبي.. متى يضيف؟

هيئة الاستثمار تعلن عن إغلاق مزيد من المنشآت "الأجنبية" التي أتت تستثمر ببلادنا يقارب الإغلاق الآن 800 منشأة، وحين نزيد وندقق أكثر قد نغلق أكثر، الاستثمار الأجنبي جلب بنا 310 آلاف تأشيرة أجنبية، هل هم يضيفون وفاعلون وخبرات باقتصادنا؟ لا أعلم ولم ينشر تفصيل. هل تلمسون دور الاستثمار الأجنبي ببلادنا؟ فنادق، جامعات، مصانع، مستشفيات، ورش صناعية، خبرات، تعلم، تدريب ... يتنوع الاستثمار الأجنبي وأهميته تأتي من أنه مصدر "للمال الجديد" أموال تضاف للاقتصاد جديدة لا مدورة.

حين تركز على النفط والبترول في الاستثمار الأجنبي سنوافق عليه حين يكون لديه ما يضيفه من "صناعة" مضافة، تقنيات جديدة، تصنيع، شيء لا نملكه أو نقدر عليه ويساندنا في تعظيم الاستثمار في النفط ومشتقاته.

الاستثمار الأجنبي صورة إيجابية وممتازة، ولكن ليس على إطلاقة بل بضوابط وشروط، لماذا لا تنشر هيئة الاستثمار كم حجم التدفق النقدي للاستثمار الأجنبي وما أضافه للاقتصاد الكلي الوطني؟ ما هي المصانع التي أتت وتعمل ببلادنا؟ ماهي الخبرات المضافة؟ ما هي الخطط وماذا تحقق؟ ما هي المصاعب والتسهيلات لديها التي قد تواجهها أو تقدمها؟ أسئلة كثيرة نسوقها لهيئة الاستثمار هل فعلاً هي تضيف للاقتصاد الوطني، أم غرقت ببيروقراطية حكومية ولم تخرج منها؟ أم تورطت بالاستثمار الأجنبي وما رخص له سابقا وهي تعمل على "تنظيف" الترسبات السابقة.

هل تعتقد هيئة الاستثمار أن "الصمت" و"الغياب" الإعلامي حل؟ ليس حلا، بالتأكيد الوطن والاقتصاد والشباب ينتظرون منكم الكثير وهي مسؤولية تتم تحت مسؤوليتكم، وهي همّ وطني كبير وهو "تنويع" مصادر الدخل، هل تم إضافة للاقتصاد الوطني؟ ليس شرطاً أن يكون مالا فقط، بل بناء "قوة بشرية" بتدريب وتعليم وخبرات، ماذا تم حول كل ذلك؟

أثق أن محافظ هيئة الاستثمار المهندس العثمان يعمل ويجتهد ووفق حوار سابق معه، يحتاج الوقت وأعتقد مرور أكثر من سنة كافية لبيان الصورة ووضوح الرؤية، فما هي الرؤية؟ ماذا تغير أو سيتغير؟ ماذا يحدث؟ لأننا ننتظر منكم "كهيئة" الكثير والعون الكبير للاقتصاد الوطني وهو لم يأتِ وفق رأيي الشخصي لحد الآن، هيئة الاستثمار دورها كبير ومصدر هام لاقتصاد أي دولة، وعمود فقري لكثير من الدول، فهل الهيئة بيدها فعل ذلك أم غرقت بدهاليز حكومية وإجرءات تعطلها كغيرها؟ لا نعلم اصبحت هيئة الاستثمار مجهولة لدينا لا أرقام ولا مؤشرات ماذا تعملون؟!

*نقلا عن صحيفة الرياض.