غرامة لعدم عرض قوائم الطعام بـ"العربية" بالإمارات

قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات اليوم فرض غرامة 5 آلاف درهم على المطاعم التي لا تعرض قوائم الطعام والأسعار باللغة العربية.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، قال مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، هاشم النعيمي، إن القرار يأتي في إطار توجه الدولة لاعتماد اللغة العربية لغة أساسية في جميع التعاملات الرسمية والتجارية، مشيراً إلى أن القرار سينفذ بالتعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة.

وأوضح أن القرار يسمح بعرض قوائم الطعام بأي لغة، شرط وجود قوائم كاملة باللغة العربية إلى جوار اللغات الأخرى في حالة رغبة المطاعم في ذلك.

وشدد النعيمي على أن الوزارة تلقت شكاوى عدة خلال الفترة الماضية من مستهلكين طالبوا بعرض قوائم الطلبات والأسعار باللغة العربية، للتحقق من فهمهم الكامل لها، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للتضليل نتيجة عدم إلمامهم باللغة الإنكليزية بالقدر الكافي، إذ اضطروا إلى دفع مبالغ كبيرة نتيجة لذلك من دون مبرر، كما طلبوا أطعمة غير مستساغة لهم ومكوناتها غير واضحة بالنسبة لهم.

وأكد أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تعملان معاً بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تسهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني، كما تعمل الوزارة على رفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون، حتى لا يتعرضوا للغش والتضليل، وذلك من أجل ضبط السوق وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم.

وأوصت اللجنة، وفقاً للنعيمي، بضرورة قيام وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية بحملات تفتيشية واسعة النطاق على المطاعم للتحقق من التزامها بعرض القوائم باللغة العربية، ودعوة المستهلكين للتواصل عبر الخط الساخن في الوزارة للإبلاغ عن المطاعم والمحال المخالفة.