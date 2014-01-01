السوق السعودي يخترق 8600 نقطة لأول مرة منذ 5 سنوات

حقق مؤشر السوق السعودي اختراقاً تاريخياً في أولى جلساته للعام 2014 مستوى الـ8600 نقطة لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات،وأنهى جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.8% عند 8605 نقاط (+70 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.1 مليار ريال.

يشار إلى أن السوق قد أنهى عام 2013 على مكاسب متميزة بنسبة 26%، ما يعادل 1735 نقطة مقارنة بنهاية عام 2012، محققاً بذلك أفضل أداء منذ عام 2007.

إلى ذلك، نقلت "واس" أن القيمة المتداولة للسوق المالية السعودية بلغت 1.369.67 مليار ريال، وذلك بـ28.97 مليون صفقة نفذت خلال العام 2013، منهياً العام عند مستوى 8.535.60 نقطة مقارنة مع 6.801.22 نقطة بنهـاية 2012، مرتفعاً إلى 1.734.38 نقطة بنسبة بلغت 25.50%.

وأوضح التقرير الصادر عن "تداول" أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2013 بلغت 1.752.86 مليار ريال، بما يعادل 467.43 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 25.17% مقارنة مع نهاية العام السابق، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2013 نحو 1.369.67 مليار ريال، بما يعادل 365.25 مليار دولار مقابل 1.929.32 مليار ريال للعام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 29.01%.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2013، شهدت انخفاضاً بنسبة 31.20% عن العام الماضي، إذ بلغت 42.12 مليون، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال العام الماضي 52.50 مليار سـهم، مقابل 83.28 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بانخفاض بنسبة 36.96%.

وبلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة خلال عام 2013 نحو 116.81 ألف صـفقة، مقابل 167.75 ألف صفقة كمتوسط يومي خلال العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 30.37%، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهـم المتداولة خلال عام 2013 - 5.522.85 مليون ريال مقابل 7,686.53 مليون ريال كمتوسط يومي للعام السابق بنسبة انخفاض بلغت 28.15%.

ووفقاً للتقرير، فإن أنشطة القطاعات خلال عام 2013 كانت متفاوتة، تصدرها قطاع التأمين بتنفيذ نحو 8.31 مليون صفقة تمثل 28.69% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام، تلاه قطاع التجزئة بنحو 2.56 مليون صفقة بنسبة 8.82%، ثم قطاع الصناعات البتروكيماوية بنحو 2.46 مليون صفقة بنسبة 8.50% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2013.

أما نسبة نشاط القطاعات فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة (معدلة) خلال عام 2013 فقد كان قطاع التطوير العقاري أنشط القطاعات، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع نحو 11.05 مليار سهم، تمثل 21.05% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال العام، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بنحو 6.43 مليار سهم بنسبة 12.25%، وحل ثالثاً التأمين بنحو 6.40 مليار سهم تمثل 12.18.% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2013.

وتصدرت شركة "إسمنت الشمالية" خلال عام 2013 عدد الصفقات المنفذة بنحو 1.427.18 ألف صفقة، تلتها رعاية بنحو 962.32 ألف صفقة، ثم سابك بنحو 941.77 ألف صفقة، أما قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2013 فتصدرت شركة سابك بما قيمته 102.80 مليار ريال، ثم مصرف الإنماء بنحو 70.22 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة شركة دار الأركان بنحو 47.25 مليار ريال، فيما جاءت شركة دار الأركان في المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2013 بنحو 5.04 مليار سهم، تلاها مصرف الإنماء بنحو 5.02 مليار سهم، ثم شركة زين السعودية بنحو 3.76 مليار سهم.

وشهد عام 2013 طرح أسهم خمس شركات للاكتتاب العام في قطاعات الإسمنت والتجزئة والتأمين والتشييد والبناء، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق بنهاية العام إلى 163 شركة، بلغت حصيلة الاكتتابات بها خلال العام الفائت 1.96 مليار ريال، إذ تم طرح 134.25 مليون سهم لجميع الاكتتابات الأولية.