المتوَتِّرون من حماية المستهلك

• انزعاج بعض التجار المتلاعبين بالمستهلك من جهود وزارة التجارة مؤخراً بحماية المستهلك كان متوقعاً وطبيعياً، وكذلك انزعاج بعض المنتفعين من المخالفات التجارية بشتى أنواعها من نشاطات هذه الوزارة.

• لكنني لم أتوقع انزعاج بعض أعضاء مجلس الشورى من نشاط د. توفيق الربيعة تجاه حماية المستهلك، وكنت منزعجاً بل ومنصدماً أكثر بجهل هؤلاء الأكاديميين الاقتصاديين و(مطالبتهم بأن تتوقف وزارة التجارة عن حماية المستهلك؛ لأنها تقمصت دور جمعية حماية المستهلك).

• هذا ما طالب به -مع الأسف الشديد- عضو مجلس الشورى د. فهد بن جمعة، الذي كان من الأولى به وهو يمثل الشعب تحت قبة المجلس الدفاع عنهم وحمايتهم من تلاعب بعض ممارسي العمل التجاري.

• والغريب أن العضو المحترم يجهل أن جمعية المستهلك هي جمعية أهلية توعوية بحتة، يعني (لا تهش ولا تنش) وليس لها في التنفيذ أو التشريع أي صلة! وأن الجمعية ليس لها اعتراف من المستهلك نفسه بسبب غياب دورها التوعوي البسيط.

• ألم يكلف د. بن جمعة نفسه بالاطلاع على تنظيم الجمعية ومعرفة اختصاصاتها وحدود صلاحياتها..؟ أم أن القضية كلها لفت انتباه و… (نحن هنا)..؟

• ألا يكفي هؤلاء المنزعجين والمتوَتِّرين أن وزارة التجارة ظلت 40 عاماً تقريباً وهي في غياب عن حماية المستهلك، سواء من غش التجار أو تلاعبهم بمقدرات المستهلك؟

• ألا يعلم العضو المحترم أن وزارة التجارة حالياً في المركز الأول من تقدير الناس بسبب اهتمام الوزير بمشكلاتهم الأزلية وأهمها حل المساهمات العقارية المتعثرة؟

• نربأ أن يكون العضو المحترم من المنتفعين بإيقاف حماية المستهلك.. لكن لعلها زلة قلم.

*نقلا عن الشرق