رغم الغاز الصخرى ما تزال البتروكيماويات السعودية الأفضل عالمياً

تنبئ الاسعار الحالية المرتفعة للمنتوجات البتروكيماويات العالمية بأن الشركات السعودية ستحقق أرباحاً كبيرة مع نهاية عام 2013م. فلقد ارتفع سعر الميثانول مؤخراً وهو من اهم المنتوجات التى تصدرها الشركات البتروكيماوية السعودية بحوالي 100 دولار للطن بحسب شركة ميثنيكس اكبر منتج للميثانول فى العالم ( جدول 1) . وارتفعت اسعار اليوريا والامونيا بحوالى خمسين دولارا للطن. وأما أسعار الايثيلين المنتج الأهم للبتروكيماويات فهي أعلى من 1200 دولار للطن، وهو ينتج محلياً وبتكلفة نقدية تتراوح مابين 250-350 دولارا للطن على اعلى تقدير. ولقد سجلت اسعار الايثيلين العالمية معدل 1500 دولار للطن فى الربع الاول من عام 2013م وانخفضت فى الربع الثانى لتسجل معدل 1250 دولارا للطن ثم ارتفعت فى الربع الثالث عند معدل 1350 دولارا للطن لتستقر فى الربع الاخير عند حوالى 1200 دولار للطن. وتؤكد كل مستويات الاسعار ان الايثيلين السعودى الارخص فى العالم ولن يستطيع احد منافسته بأسعار لقيم الايثان السعودى الحالية والتى تعتبر الارخص فى العالم ومنذ عام 1998م .

اما الميثانول فلقد وصل الطلب العالمى عليه فى عام 2012م 61 مليون طن مدعوما بزيادة الطلب الصينى. ويتوقع ان ترتفع طاقة الانتاج العالمية للميثانول الى حوالى 115 مليون طن بحلول 2020م وهذا يدل على ان التوسع فى صناعة الميثانول العالمية سيزيد بنسبة 13% سنوياً. ولقد انتجت الصين فى عام 2012 م 26 مليون طن وسوف يزيد انتاجها بحوالى 20 مليون طن فى عام 2016م. اما الاستهلاك الصينى فمن المتوقع ان يزيد من 30 مليون طن فى عام 2012م الى 76 مليون طن فى عام 2017م. ويبقى ان نعلم ان اكثر من 80% من انتاج الصين من الميثانول يأتى من لقيم الفحم الحجرى وتبقى كلفة انتاج الميثانول فى الصين مرتفعة مقارنة بالدول الاخرى وذلك لارتفاع سعر اللقيم سواء الفحم او الغاز الطبيعى. اذ وصل سعر الغاز الطبيعى فى الصين الى اكثر من 7.5 دولار للمليون وحدة (انظر الجدول 2).

وتنتج الولايات المتحدة حالياً حوالى 2 مليون طن سنوياً وقد ترفع طاقتها لانتاج الميثانول الى حوالى 10 ملايين طن مع طفرة الغاز الصخرى بحلول 2017م. ويقول الخبراء، ان انتاج الميثانول فى امريكا يبقى مربحاً اذا استقرت اسعار الغاز الطبيعى تحت مستوى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية. ولقد تراوحت اسعار الغاز فى امريكا فى عام 2012م ما بين 2-3 دولار للمليون وحدة وهى فى عام 2013م تتراوح ما بين 3-4 دولارات للمليون وحدة حرارية.

اما المملكة فتنتج حالياً 6 ملايين طن سنوياً من الميثانول اى حوالى 10% من الانتاج العالمى ويصدر منه حوالى 4.8 مليون طن. وتعد تكلفة انتاج الميثانول السعودى الارخص عالمياً، وذلك لان اللقيم الاساس وهو الغاز الطبيعى يباع بالمملكة بسعر 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية وتقدر تكلفة انتاج الطن فى السعودية بحوالى 73 دولارا على اعلى تقدير. وهذا يعنى لو ان شركة سعودية انتجت مليون طن ميثانول سنوياً فإن التكلفة النقدية لهذا الانتاج حوالى 73 مليون دولار ولو تم شحنه الى الصين بقصد التصدير فقد تكون تكلفة انتاجه ونقله الى الصين على اعلى تقدير حوالى 100 مليون دولار. وتصل الاسعار العالمية الحالية للميثانول وبحسب النشرات العالمية (انظر جدول 1) فى المتوسط الى 580 دولارا للطن. ولأن معظم الميثانول المنتج فى المملكة سيتم تصديره الى الصين وبهذا تصل الربحية الى حوالى 400-450 دولار للطن. ولقد صدرت المملكة فى الربع الاخير من هذا العام حوالى 1.2 مليون طن من الميثانول اى ان ربحية الميثانول السعودى فى الربع الرابع قد قفزت الى 576 مليون دولار. كما تصدر المملكة ايضاً حوالى 3 ملايين طن من اليوريا سنوياً او 0.75 مليون طن بالربع وبلغت اسعار اليوريا فى هذا الربع حوالى 350 دولارا للطن وكلفة انتاجه النقدية فى المملكة وشحنه حوالى 100 دولار للطن ايضاً، وبهذا فإن الشركات السعودية ستربح من تصدير اليوريا بهذا الربع حوالى 187 مليون دولار. هذا عدا الارباح الكبيرة القادمة من انتاج الايثيلين ام الصناعات البتروكيماوية.

ولا شك ان صناعة البتروكيماويات السعودية تعيش افضل اوقاتها رغم ما كان يقال عن تهديد الغاز الصخرى الامريكى لها. نتمنى ان تنعكس هذه الارباح الهائلة إيجابياً على اداء الشركات السعودية وعلى الاقتصاد السعودى وعلى المواطنين بشكل عام. ويبدو حالياً ان سوق الاسهم السعودى بدأ يتفاعل مع هذا الواقع. وفى الختام يجب هنا ان نشيد بدعم الدولة اللامحدود للصناعات البتروكيماوية التى شهدت تطوراً وتوسعاً كبيراً بتوفيرها اللقيم بأسعار لا يستطيع احد منافستها وتسهيلات اخرى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.

مركز التميز البحثى للتكرير والبتروكيماويات

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

*نقلا عن اليوم