دبي.. الوجهة السياحية المفضلة للبريطانيين في 2014

تستحوذ مدينة دبي على الاهتمام الأكبر للسياح البريطانيين، وتعتبر الوجهة السياحية الأولى والأكثر استقطاباً للبريطانيين في عام 2014، وذلك بحسب تصنيف واحد من أكبر المواقع السياحية البريطانية على الإنترنت وأكثرها انتشاراً. ووضع موقع "ألفا هوليدي ليتنغ" مدينة دبي في المرتبة الأولى ضمن الوجهات العشرة الأكثر جذباً للبريطانيين في عام 2014، على أنه يقوم بإصدار هذه القائمة سنوياً بناءً على بحوث يجريها خلال العام السابق، وتعتمد بالدرجة الأولى على حجم الاستفسارات التي يقوم بها السياح عن الوجهات بما يمكن من خلاله الاستنتاج بشأن وجهاتهم في العام الذي يليه.

ويتبين من هذه القائمة أن مدينة دبي، والرحلات السياحية اليها، كانت موضع الاهتمام الأكبر بالنسبة للبريطانيين خلال عام 2013، حيث استفسروا عنها أكثر من غيرها.

واحتلت دبي المركز الأول في القائمة، تليها قبرص التي تمثل وجهة سياحية تقليدية للبريطانيين، ثم شواطئ إسبانيا، ثم باريس، أما في ذيل القائمة فكانت كل من فلوريدا بالولايات المتحدة، وسيدني في أستراليا.

وتقول شركة "ألفا هوليدي ليتنغ" إن دبي تصدرت قائمة المدن الأكثر جذباً لاهتمام البريطانيين على الرغم من توافر عطلات في عشرات المدن الأوروبية بتكاليف منخفضة، وهي العطلات التي عادة ما يبحث عنها البريطانيون.

وقال توم لي المتحدث باسم "ألفا هوليدي ليتنغ": "رغم بعد المسافة الى دبي إلا أن توسع شبكة طيران الإمارات فإن السفر الى هناك أصبح أرخص ثمناً وأكثر سهولة من أي وقت مضى".

وتمكنت دبي من استقطاب أعداد كبيرة من السياح البريطانيين والأوروبيين في السنوات الأخيرة، كما أنها تحولت الى مركز لعمليات العديد من شركات الطيران ما سهّل أيضاً الوصول اليها وخفض من أسعار تذاكر الطيران الى الإمارة.

وتنظم شركتا "طيران الإمارات" و"بريتيش أيرويز" عدداً كبيراً من الرحلات الجوية يومياً التي تربط دبي بمختلف المطارات البريطانية، بما فيها المطارات خارج العاصمة لندن.

كما يعتبر المناخ الذي تتميز به دبي أيضاً جاذباً للبريطانيين، خاصة في موسم الشتاء عندما تمتاز دبي بالدفء بينما تكون درجات الحرارة في بريطانيا عند مستويات قريبة من الصفر المئوي.