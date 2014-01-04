توقعات الأرباح .. التفاؤل سيد الموقف

أعلنت خمس شركات مالية توقعاتها لمجموعة من الشركات في السوق، ونستهدف في هذا التحليل الاستفادة من التوقعات لجزء من السوق، إن كانت ستدعم نمو وتحسّن أرباح السوق.

ومن المهم أن ندرك، أن الشركات الخمس استعرضت جزءا من السوق وليس الكل، وهي نحو 25 شركة تمثل ثقل السوق. وسبق أن تناولنا تحقيق السوق في ثلاثة أرباع من العام الماضي نحو 78 مليار ريال، وتوقعنا أن تتجاوز أرباح السوق 100 مليار. ومن خلال تحليلنا وتوقعات الشركات المالية الخمس؛ نجد أن الهدف ليس صعبا تحقيقه، وبالتالي تجاوز أرباح السوق 100 مليار، يعني استمرار نمو أرباح السوق السعودية في 2013م، واستمرار النمو لفترة أخرى.

وتم الإعلان عن نتائج ثلاث شركات حتى يوم أمس الأول، وهي أسمنت الجنوبية (251 مليونا)، والمتقدمة (161.3 مليون)، وبنك الاستثمار (326.8 مليون).

والنتائج ككل، فاقت التوقعات سواء كمتوسط أو كمقارن أو للربع السابق، الأمر الذي يُنظر إليه كـ "مفاجأة سارة" للمتداول في السوق، ويدعم تحسّن الأسعار.

المتغيرات المستخدمة

توقعات الشركات المالية للشركات المدرجة، ثم إجمالي التوقعات، ومتوسط التوقعات، وأخيرا أرباح الربع الثالث من عام 2013م، وأرباح الربع الرابع من عام 2012م.

التوقعات الكلية

بلغ متوسط التوقعات للـ 25 شركة في السوق، من أصل 162 شركة، نحو 22.922 مليار ريال، هو أعلى مما حققته الشركات في الربع الثالث من عام 2013م، وما تحقق في الربع الرابع من عام 2012م.

وتحقيق الأرباح حسب التوقعات، سيدفع بالتوقعات ويرفع مستويات المؤشر والأسعار إلى الأعلى، ويحقق نموا في الأرباح السنوية، لتتجاوز أرباح السوق 100 مليار، وتحقق نموا جيدا وإيجابيا.

والملاحظ، أننا لو أخذنا توقعات كل شركة على حدة؛ سنجد أن التوقعات للاستثمار كابيتال كانت أقل من المتوسط، وأقل من الربع الثالث 2013م، وأعلى من الربع الرابع 2012م؛ في حين كانت "بخيت" أعلى من المتوسط، وأعلى من الربع الثالث 2013م، وأعلى من الربع الرابع 2012م.

أما "البلاد للاستثمار"، فكانت أعلى من المتوسط، وأعلى من الربع الثالث 2013م، وأعلى من الربع الرابع 2012م، و"كسب" كانت مقاربة للمتوسط والربع الثالث 2013م، وأعلى من الربع الرابع 2012م.

وأخيرا "هيرمس"، كانت مقاربة للمتوسط والربع الثالث 2013م، وأعلى من الربع الرابع 2012م.

توقعات "الاستثمار كابيتال"

غطّت 19 شركة من أصل 25، وتوقعت تحسّن الأرباح مقارنة بالربع الثالث 2013م لـ 11 شركة، وتحسّن الأرباح مقارنة بالربع الرابع 2012م لـ 11 شركة.

توقعات "بخيت المالية"

غطّت 14 شركة من أصل 25، وتوقعت تحسّن الأرباح مقارنة بالربع الثالث 2013م لعشر شركات، وتحسّن الأرباح مقارنة بالربع الرابع 2012م لـ 13 شركة.

توقعات "البلاد للاستثمار"

غطّت ثماني شركات من أصل 25، وتوقعت تحسّن الأرباح مقارنة بالربع الثالث 2013م لخمس شركات، وتحسّن الأرباح مقارنة بالربع الرابع 2012م لخمس شركات.

توقعات "كسب المالية"

غطّت 19 شركة من أصل 25، وتوقعت تحسّن الأرباح مقارنة بالربع الثالث 2013م لعشر شركات، وتحسّن الأرباح مقارنة بالربع الرابع 2012م لـ 14 شركة.

توقعات "هيرمس"

غطّت 23 شركة من أصل 25، وتوقعت تحسّن الأرباح مقارنة بالربع الثالث 2013م لـ 12 شركة، وتحسّن الأرباح مقارنة بالربع الرابع 2012م لـ 18 شركة.

مسك الختام

التوقعات تشير إلى تحسّن أداء الشركات المدرجة، وتحسّن الأرباح المحققة، التي تظهر في الأرقام المجدولة؛ ما يعني أن التفاؤل هو سيد الموقف. وتحقيق نتائج أفضل، كما هو حاصل مع الشركات المعلنة حتى الآن، ربما يعني أرباحا أعلى.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.