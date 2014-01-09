كل شركة تبني لموظفيها

لديّ قناعة عالية أن أزمة السكن لن تحلها وزارة الإسكان لوحدها، وحتى اليوم لا نستطيع الحكم على نجاح الوزارة على أرض الواقع إلا حين تبدأ بطرح مشاريعها. وحين نوسع دائرة المشاركة في أزمة السكن "ضمن أزمات كثيرة" لماذا نضع العمل والإنجاز كله على وزارة الإسكان فقط؟ برأيي يجب أن تعمل "الدولة" على تحفيز الشركات أولاً التي تمتلك بها حصص كبيرة مثال "أرامكو – سابك – سافكو –الكهرباء – الاتصالات – بنك سامبا – بنك الرياض – بنك الأنماء" وغيرها من الشركات التي تمتلك بها حق "صوت عالي" وأيضاً لمؤسسات حكومية لديها كموظفي التأمينات والتقاعد وهيئة السياحة وهيئة السوق المالية وهكذا، وتعمل على تشجيع الشركات بالسوق كالشركات الكبرى المعروفة ولا أريد وضع تسمية لها ولكن يجب أن تشرك الشركات في القطاع الخاص ببناء وحدات سكنية خاصة لموظفيها، لأن ذلك سيخفف العبء على الدولة ممثلة بوزارة الإسكان أن يكون هناك شراكة في البناء.

وهذا لا ينفي وجود شركات تقوم بهذا العمل "بناء المسكن" ولكن ليس كما هو مطلوب بل بنمط محدود ومتحفظ ولكن هذا يجب أن تعمل وزارة الإسكان على العمل به. والأهمية هنا للشركات ليست في توفير الوحدات السكنية فقط، بل أيضاً في توفير "الولاء" وكسب الموظفين والأثر الإيجابي عليهم في أعمالهم وهذا له دور كبير، كما هي عملية تمليك حصص أسهم بالشركات والمؤسسات التي تتبع هذه السياسة، وهذا لا يتم إلا بإيجاد شراكة حقيقية مع الموظف ولا يعامل "كآلة" فقط. يجب أن يكون هناك عمل مضاف لعمل وزارة الإسكان إن أرادت فعلاً تخفيف العبء عليها، بأن تعمل على إيجاد دور ملموس وإضافي للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لكي يساهم في الأزمة السكانية التي هي تعتبر أزمة حقيقية يعيشها نسبة عالية من المواطنين وتكبر مع الزمن وأصبحت ككرة ثلج وهذا لن يكون بوسع وزارة الإسكان حله على أي حال. يجب أن لا نغفل دور المشاركة من الشركات والمؤسسات، وأعتقد حين يتم تفعيل ذلك بتسهيلات ملموسة وواضحة للموظفين ولا يؤثر على الشركات على المدى الطويل سيسهم بحلول مهمة وجوهرية تخفف بنسب عالية أزمة السكن وهذا مطلب مهم يجب أن تعمل الشركات عليه تحقيقة، وهو مغيب للأسف.

اتأمل دورا مهما وفاعلا للشركات والبنوك والمؤسسات بهذا الجانب، وهو لن يكون مكلفا، وكل الأطراف ستكون كاسبة لا خاسر بها، وخاصة الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك بها الدولة أسهما أو ملكية عامة، وهذا سيحد من أزمة السكن لا شك ان فعل وتم القيام به فعلاً.



*نقلا عن الرياض