الاستثمار الزراعي في الخارج

نحن نعلم أهمية زراعة الحبوب ودعمها في كل بلدان العالم. فهذه المحصولات تشكل أحد أهم مكونات سلة الأمن الغذائي في كل بلد وعلى مستوى العالم. وقد لاحظنا الاثر الذي تركه نقص حصاد الحبوب في العالم عام 2007 على المعروض من المواد الغذائية. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد، ولذلك فليس مستغرباً أن تحظى زراعة الحبوب بالدعم الذي تستحقه من قبل حكومة المملكة.

وهذا أدى بالطبع إلى تطور وازدهار زراعة الحبوب لدينا في السنوات الماضية وذلك قبل أن نكتشف التكلفة العالية لما نقوم به من الناحية المالية. بيد أن الأهم كان التهديد الذي يشكله التوسع في زراعة الحبوب على احتياط المياه الضئيلة أصلاً في المملكة. فالأمن المائي، مثلما نعلم، لا يقل عن الأمن الغذائي إذا لم يكن أكثر منه. وهكذا وجدنا أنفسنا في حيرة كبيرة بين أمنين من الوزن الثقيل. وعليه فقد أخذنا، ومنذ التسعينيات من القرن المنصرم، نفكر في الكيفية التي تمكننا من حل هذه المعادلة الصعبة.

ولذلك فإن صدور مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستزراع في الخارج قد استقبلت بارتياح كبير من قبل المهتمين والحريصين على الأمن الغذائي والمائي. فالمبادرة، مثلما نعلم، تقوم على أساس دعم القطاع الحكومي للاستثمارات الزراعية كثيفة استهلاك المياه خارج المملكة بدلاً من دعم زراعتها في الداخل، وضمن هذا الإطار فقد تم تحديد البلدان التي تشملها المبادرة في كافة قارات العالم. وهي بالطبع بلدان معروف عنها تميزها في زراعة الحبوب، وهكذا فقد تم ضرب عصفورين بحجر واحد كما يقول المثل. فالمستثمرون السعوديون حتى يحصلون على الدعم ملزمين بتصدير مالا يقل عن 50% من محصولهم في الخارج إلى المملكة وذلك حتى يتسنى المحافظة على احتياط مخزون صوامع الغلال عند الحدود الذي يتطلبها الأمن الغذائي لبلدنا. كما أننا بهذه الطريقة نكون قد خفضنا إلى أدنى حد ممكن عملية استنزاف مواردنا المالية القليلة.

ورغم ذلك فإن نجاح عملية الاستزراع في الخارج يتطلب مزيد من الجهد. فهناك الكثير من الأسئلة التي لم تتمكن الجهات المسؤولة عن رعاية المبادرة مثل وزارة الزراعة والصندوق الزراعي من الإجابة عليها حتى الآن رغم مرور كل هذه الأعوام. صحيح أن كل مرحلة من المراحل السابقة كانت تقدم الحلول لبعض الاستفسارات المطروحة ولكن صحيح أيضاً أن الغموض لا زال يكتف العديد من الجوانب المتعلقة بالمبادرة وعلى رأسها تأتي آلية شراء الحبوب المستزرعة في الخارج.

فنحن لدينا البنك الزراعي وشركة سالك ذراعي المبادرة المالي والاستثماري ولكن ليس لدينا ذراع تسويقي لها، ولذلك فإننا، على ما يبدو لي، في أمس الحاجة لإنشاء شركة سعودية قابضة لتسويق المنتجات المستزرعة خارج المملكة بدلاً من الاعتماد على شركات أجنبية في هذا المجال، فآلية شراء المحاصيل الزراعية التي ينتجها المستثمرون السعوديون في الخارج لا تقل أهمية عن دعم استثماراتهم هناك، فبدون وضوح الرؤية حول هذه المسألة فإن استفادة اصحاب الأعمال من المبادرة الملكية سوف لن تكون عند المستوى المطلوب، وهذا بدورة سوف يؤدي إلى عدم تطور المبادرة بالشكل المطلوب وإلى الحيلولة بينها وبين انجاز المهام الاستراتيجية انطلقت من أجلها بأسرع ما يمكن.

*نقلا عن صحيفة الرياض.