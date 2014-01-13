أميركا تحرر نصف مليار دولار من أموال إيران المجمدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن إيران ستحصل في مطلع فبراير على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4.2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة والتي سيتم الإفراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي.

وقال مسؤول كبير في الخارجية لوكالة "فرانس برس" إن "برنامج الدفعات يبدأ في الأول من فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوماً".

وأضاف المسؤول، طالبا عدم ذكر اسمه: "هذا يعني أن الدفعات ستتم كل 34 يوماً، باستثناء الدفعة الأخيرة التي تصادف في اليوم الـ180 أي بعد 33 يوما من الدفعة الخامسة".

وأوضح أنه بما أن الأول من الشهر المقبل هو يوم سبت فإن الدفعة الأولى ستكون في 3 فبراير.

وكانت إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) توصلت في جنيف في 24 نوفمبر إلى اتفاق تتعهد بموجبه طهران بتجميد أنشطتها النووية الحساسة لمدة ستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.