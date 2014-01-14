بين الإسكان وسوق العقار وزكاة المال..

نحمد الله عز وجل على ما تحقق من خير للوطن بصدور الميزانية العامة للدولة وتحقيق فائض كبير بها ونأمل من المولى عز وجل أن يعم الخير على البلاد والعباد.

ومما لا شك فيه أن إقرار آلية الإستحقاق والأولوية لبرنامج الدعم السكني كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين وذلك من أجل تحقيق مطلب لعدد كبير من المواطنين ألا وهو تملك المسكن حيث يتعذر على شريحة كبيرة من المواطنين تملك السكن بسبب إرتفاع أسعار العقار والإيجارات وتكلفة المعيشة وضعف التمويل في بعض الحالات، وحيث أن الوحدات السكنية تنقسم إلى سكن منفرد أو شقق سكنية فقد أوضحت وزارة الإسكان أن المدن المزدحمة سيتم بناء مساكن متعددة – شقق سكنية – بدلاً من السكن المنفرد وهنا نجد أسئلة تطرح نفسها :

أولها هل المدن المزدحمة بحاجة إلى زيادة نسبة الإزدحام بها ببناء شقق سكنية تستوعب أعداد أكبر من السكان؟، وثاني الأسئلة هل الطرق والشوارع في المدن المزدحمة تستوعب زيادة عدد السكان وبالتالي إرتفاع عدد المركبات؟، وثالث الأسئلة هل سيكون هناك مشاريع توسعة للطرق لإستيعاب زيادة عدد السكان ؟ .

ورابعها أليس من الأفضل بناء مناطق سكنية جديدة وإدراج مشاريع بها وإستثمارها لتخفيف حدة الزحام في المدن الرئيسية مما يوجد فرص عمل أيضاً للمواطنين أسوةً بما فعلته جمهورية مصر العربية الشقيقة قبل عدة سنوات ؟ .

ولتوضيح إمكانية توفير سكن مستقل لكل عائلة علينا أن نتعامل بالأرقام مع هذا الموضوع ، فالحمد لله مساحة المملكة تقريباً 2.25 مليون كم2 ويبلغ تعداد السكان من المواطنين تقريباً 21.000.000 مليون نسمة.

فإذا اعتبرنا أن المناطق المأهولة المقترحة ستكون نسبتها 30% من مساحة المملكة – حتى نُبقي المناطق الإقتصادية والحيوية كما هي - فهذا يعني أن مساحة المناطق السكنية تساوي تقريباً 644.977 كم2 وإذا اعتبرنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص فهذا يعني أن لدينا 5.250.000 أسرة وبقسمة عدد الأسر على مساحة المناطق السكنية فهذا يعني أن كل 8 أُسر تستطيع السكن في 1 كم2 ( 1 كم2 = 1.000.000 م2)، فلماذا نلجأ إلى الشقق السكنية في المُدن المزدحمة؟.

من ناحيةٍ كيف ستتعامل وزارة الإسكان مع الأراضي البيضاء المملوكة لمستثمرين لم يستثمروها؟.

ألم يحن الوقت لإستغلالها عن طريق شرائها عن طريق الدولة لإنشاء مساكن وبيعها على المواطنين بالتقسيط؟ أليس من المفترض جباية الزكاة عن هذه الأراضي إذا تجاوزت حداً مساحياً معيناً ؟ هل أسعار العقار لدينا تتناسب مع دخل المواطن ؟ لماذا لاتوجد رقابة على أسعار السوق العقاري؟ ومن أجل المصداقية وإغلاق كافة العناصر، تُرى ما هو مصير المباني المُستأجرة حالياً؟.

همسة هادئة:

نظراً لمقترح مجلس الشورى بجباية الزكاة من حسابات المواطنين البنكية مباشرةً بسبب تقاعس فئة قليلة عن أداء الزكاة نأمل منهم كذلك دراسة أخرى لتعليم أبنائنا وبناتنا كيفية إحترام كلمة التوحيد في علم المملكة إذا رغبوا بحمله في الإحتفالات والمناسبات وكذلك حث المتقاعسين عن أداء الصلاة والصوم وكذلك فتح المجال لزيادة أعداد الحجاج من المواطنين فأركان الإسلام كلٌ لايتجزأ والإهتمام بأحدها يُوجب الإهتمام بباقي الأركان .

*خاص للعربية.نت.

*كاتب سعودي متخصص في الشؤون الإقتصادية.