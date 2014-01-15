ملاحظات تقرير مكافحة الفساد حول العقود الحكومية

حمل التقرير الأخير الذي أعلنته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 1433 / 1434هـ عدة نقاط تستحق الوقوف عندها ودراستها من بينها عدد العقود التي خضعت للتدقيق مقارنة بمجمل عقود الدولة للعام الماضي، وكم العقود المخالفة للضوابط التي فاقت الـ « 76%» من العقود الحكومية، بالإضافة إلى نوعية الجهات التي خضعت عقودها للمراجعة، وأخيراً القرارات التي اتخذتها تجاه تلك المخالفات.

الهيئة كشفت عن 306 مخالفات أو قضايا كما سمتها بعد الوقوف على عقود 400 مشروع حكومي؛ وهو ما يعبر عن الفراغ الإداري الكبير الذي تعاني منه مجموعة من الجهات والمرافق والهيئات الحكومية فمن حيث عدد العقود راجعت الهيئة خلال العام الماضي ما يقارب 400 عقد أبرمته الجهات الحكومية المختلفة وهو عدد ضئيل مقارنة بمجمل العقود التي تم توقيعها خلال العام.

ويكفي أن العقود البلدية لأمانة الرياض وحدها تقارب 300 عقد، فضلاً عن أمانات المناطق الأخرى والوزارات المختلفة والشركات والمؤسسات العامة.

ومع هذا فإن العدد الذي خضع للتدقيق من الهيئة يمكن اعتباره عينة ممثلة عن باقي العقود الحكومية خاصة أنه شمل عقودا لأكبر الوزارات من حيث التعاقدات وهو جهد تستحق عليه (نزاهة) الشكر بالنظر إلى قلة منسوبيها وضعف إمكاناتها ومحدودية صلاحياتها مقارنة بالكم الهائل من المشاريع الحكومية في كافة مناطق ومحافظات المملكة.

أما الجدير بالاهتمام فهو أن الهيئة كشفت عن 306 مخالفات أو قضايا كما سمتها بعد الوقوف على عقود 400 مشروع حكومي؛ وهو ما يعبر عن الفراغ الإداري الكبير الذي تعاني منه مجموعة من الجهات والمرافق والهيئات الحكومية إلى الحد الذي أتاح المجال لوجود هذا القدر الكبير من المخالفات التعاقدية التي تم رصدها حلال عام واحد بصرف النظر عن نوايا المتورطين فيها.

الهيئة كانت واضحة في تقريرها بشكل يدعو للاحترام من حيث الإفصاح عن الأرقام والجهات المعنية، ومع هذا استخدمت عبارات يمكن اعتبارها مرنة للتعبير عن تفاصيل ما خلصت إليه في وصفها لحالة العقود، حيث أشارت إلى أن ما وجدته من مخالفات تمثل قضايا فساد وإهمال وتلاعب في العقود.

(ولكثير من غير المطلعين على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، أشار التقرير إلى جانب منها وهو ضرورة توضيح إجراءات عقود المشتريات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها، وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام).

ملاحظة أخرى على تقرير الهيئة هي أن الجهات التي تمت مراجعة عقودها جهات تابعة بشكل مباشر للجهاز الحكومي البيروقراطي، حيث تربعت وزارات الشؤون البلدية والقروية، والتربية والتعليم، والصحة على رأس القائمة في حين ظلت الشركات والهيئات والمؤسسات العامة بعيدة عن مراجعات الهيئة المركزة خلال العام المالي الماضي.

مع أن هذه المؤسسات تمتلك استقلالية في الصلاحيات والميزانيات والحسابات البنكية، وكثيراً ما يُثار حولها تساؤلات فيما يتعلق بآليات الصرف والتعاقدات، وتقييم الموردين وإجراءات المشتريات وترسية المشروعات إلخ، ما يتطلب اهتماماً ومتابعة أكبر من الهيئة في كل ما يخص أعمالها.

وينطبق هذا أيضاً على المنظمات الخيرية والمجتمعية وعلى رأسها الأندية الرياضية والأدبية وجمعيات الثقافة والفنون ومراكز الأحياء والأنشطة الخيرية والتطوعية وغيرها.

ولعل الجدل الدائر حالياً -فيما يخص نادي الاتحاد الرياضي وقبل سنوات- الأموال التي أهدرتها إدارة نادي القادسية التي تحصلت عليها من بيع اللاعبين، والشبهات التي قد تُثار حول العمولات التي يمكن أن تُجنى من بيع اللاعبين أو طباعة الكتب فيما يخص بعض الأندية الأدبية أو الاستفادة غير المشروعة من المظلات التطوعية والخيرية... إلخ.

وإذا كانت إعلانات الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والمتعلقة بالترحيب بزيارات المسؤولين أو بروتوكولات التعازي والتهنئات وغيرها، التي تُصرف من المال العام أثارت تحفظ (نزاهة) كما صرّحت بذلك مؤخراً، فإن المتابع للمؤسسات العامة خصوصاً والجهات الحكومية عموماً يلحظ أيضاً أن مصاريف الضيافة، بل وحساب النثريات بأكمله يحتاج إلى إعادة مراجعة وتبرير لما يتضمنه من صرف لمبالغ باهضة أحياناً وغير مبررة في ضوء امتناع تلك الجهات عن تقديم تفسير لها.

أمر آخر يخص المؤسسات الخدمية الحكومية كنت أتمنى أن تتحرك نزاهة وحتى جهات رقابية أخرى نحو الاهتمام بعملها خاصةً الصرف الإعلاني (تحت بند التسويق) بما يتضمنه من رعاية مناسبات أو أندية رياضية وإعلانات تجارية بمبالغ كبيرة لا تعود بفائدة حقيقية على تسويق خدماتها لأسباب بديهية تتعلق بكونها تستثمر إعلانياً في وسائل ومضامين لا تناسب الشرائح المستهدفة من الإعلان، وهو ما يعبر إما عن ضعف تخطيطها الاستراتيجي في مجالي التسويق والعلاقات العامة أو أنها تبدد المال العام لمصالح غير واضحة.

التقرير تطرق أيضاً إلى البلاغات اليومية التي تلقتها الهيئة التي وصلت إلى 2941 بلاغاً عن قضايا فساد مالي وإداري (سوء الاستعمال الإداري، إساءة استخدام المال العام، تزوير، إساءة استعمال سلطة واختلاس المال العام، رشوة، تدني مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع)، لكنه لم يشر بوضوح إلى مصير هذه البلاغات.

وربما يتعلق هذا بأهم الملاحظات من وجهة نظري وهي أن الهيئة رفعت عدد قليل من القضايا إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام فيما قامت برفع ملاحظاتها وتوصياتها في أغلب القضايا خاصة المتعلقة بالتعاقدات إلى ذات الجهات المعنية بالمخالفة من وزارات وأمانات ووجهات عامة أخرى، وهو إجراء قد يقلل من أهمية الجهد التي تقوم به الهيئة في ظل عدم وجود طرف ثالث مستقل يتابع التقدم في تصحيح الإجراءات وتلافي هذه الملاحظات مستقبلاً ويظهرها للرأي العام ويحاسب المتورطين فيها.

*نقلا عن صحيفة اليوم السعودية.