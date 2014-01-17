سوق الأسهم وغياب الثقة

الناظر بعين فاحصة لأداء سوق الأسهم السعودية يجدها مرّت بثلاث مراحل مهمة. الأولى والأطول هي مرحلة 1985- 2001، أي المرحلة منذ انطلاق السوق رسمياً حتى قبل طفرة أوائل الألفية. وهي مرحلة هادئة وبطيئة، لم يتعدَّ مؤشر السوق فيها 2300 نقطة في أحسن حالاته خلال الـ16 عاماً، ولم يتجاوز عدد المتداولين فيها 50 ألف إنسان.

المرحلة الثانية، مرحلة 2002 إلى انفجار الفقاعة في أواخر شباط (فبراير) 2006، وهي مرحلة الطفرة الكبيرة للسوق في كل مجالاتها، إذ تضاعفت أعداد المتداولين إلى ما يزيد على 1.5 مليون متداول (زاد على 3 ملايين في الاكتتابات الأولية التي تستخدم فيها بطاقة العائلة للمساهمة). كما قفز المؤشر «تاسي» لأرقام فلكية منطلقاً من فوق ألفي نقطة في بدايات 2002، ليسجل أعلى مستوى له عند مستوى 21 ألف نقطة قبل انفجار الفقاعة مباشرة في 26 فبراير 2006.

المرحلة الثالثة، وهي المرحلة منذ انفجار الفقاعة في أوائل 2006 إلى اليوم، إذ انهار المؤشر بعد الفقاعة منحدراً من 21 ألف نقطة، منهياً 2006 عند ما يربو على 8 آلاف نقطة فقط (خسارة 13 ألف نقطة في عشرة أشهر)، لينخفض بعدها أكثر متأثراً بالأزمة المالية العالمية، وهو تأثر نفسي أكثر منه حقيقياً، لأن الاقتصاد السعودي كان بمنأى عن الأزمة.

وعلى رغم أن السوق السعودية تصنف أكبر سوق عربية من ناحية رأس المال، إلا أنها لا تزال صغيرة مقارنة بدول نامية مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل.

وبالتأكيد، فإن هناك محاولات هيئة سوق المال لتحسين وضع السوق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها بعد الفقاعة، إلا أنه لم يكن منتظراً مع ضربة الأزمة العالمية الحديث عن عودة الثقة للسوق السعودية آنذاك.

ولكن المستغرب حالياً أن أسواق العالم الكبيرة التي طحنتها الأزمة العالمية عادت للانتعاش، فيما كان نمو السوق السعودية ضعيفاً. فالسوق مازالت تراوح فوق 8 آلاف نقطة، وهي النقطة التي ختمت بها عام الفقاعة. كما أن السيولة اليومية التي تتداول في السوق مازالت ضعيفة ولا تعبّر عن ثقة المتداولين في أكبر سوق مالية عربية. وما يزيد الحيرة أن عدد الشركات في السوق زاد إلى 163 شركة مساهمة، فيما كان عند انفجار الفقاعة 107 شركات. وهذا يعني أن زيادة عدد الشركات وتقسيم قطاعات السوق من ثمانية إلى 18 قطاعاً لم يؤثرا إيجابياً في السوق. فالسيولة والمؤشر والتداول ما زالت تراوح عند مستوياتها بعد الفقاعة مباشرة.

طبعاً، القريبون من السوق يعلمون سبب هذا الجمود (إن صح الوصف)، أو البطء في أداء السوق السعودية. فالسوق ما زالت تفتقد الصانع المحترف الذي ينتشلها من وضعها الحالي. فالصانع غائب، وكل ما يتداول في السوق هو تداول فردي غير منظم ولا مدروس ولا يعتمد على التخطيط ولا التحليل، وهذا أولاً.

ثانياً، إن عمق السوق ما زال ضعيفاً، فغالبية الشركات التي دخلت بعد الأزمة هي شركات صغيرة، وذات طبيعة مضاربية، خصوصاً في قطاع التأمين. ولهذا فهي غير مؤثرة في زيادة عمق السوق ووقف المضاربات فيها. وبالتأكيد، هيئة السوق تعرف هذا الخلل، ولذلك طالب رئيسها محمد آل الشيخ ملاك الشركات العائلية الكبيرة بالتحول إلى مساهمة والإدراج في السوق، ووعد بتقديم تسهيلات لهم.

كما كتب رئيس الهيئة السابق الدكتور عبدالرحمن التويجري مقالة في صحيفة «الشرق»، يطالب ملاك الشركات العائلية بالتحول إلى مساهمة، ويرى أن التحول حماية لهذه الشركات من خطر التفكك والإخفاق بعد انتقال ملكيتها وإدارتها من المؤسسين إلى من يليهم من أجيال. وبالتأكيد أيضاً لا تلام هيئة السوق على أولاً وثانياً، فهي لا تملك سلطة إيجاد صانع للسوق، ولا سلطة تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة. ثالثاً، وهو ما تلام الهيئة عليه صراحة، وهو عدم فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر. وهي خطوة تأخرت كثيراً بلا مبرر. فالثقة لن تعود إلى السوق إلا بفتح الاستثمار للأجانب، ونشر مؤشراتها عالمياً وضمها إلى قائمة الأسواق الناشئة. وهي أمور مرتبطة بفتح السوق. كما أن فتح السوق كفيل بنقل الخبرات الاستثمارية الأجنبية للمملكة، وتقليل نسبة سيطرة الأفراد على التداولات. إن سيولة السوق الضعيفة حالياً وقلة متداوليها، دليل على غياب الثقة لدى الناس.

لذا فإن فتح باب الاستثمار الأجنبي سيكون بداية الإصلاح.

وما لم تفعل الهيئة فإن السوق ستستمر في مضاربات عشوائية على أسهم الشركات الصغيرة ولن يتطور أداؤها، ولن تستعيد الثقة التي افتقدتها، وهو ما لا نتمناه لسوقنا بأية حال.

*نقلا عن الحياة