وكالة الطاقة: توقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بوتيرة أسرع هذا العام مع تسارع النمو الاقتصادي في الدول الصناعية، مستوعباً زيادة المعروض حتى مع بلوغ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة.

وقالت الوكالة إن الاستهلاك العالمي للنفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام بزيادة 50 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: "نمو الطلب العالمي على النفط اكتسب زخما تدريجيا على ما يبدو في الثمانية عشر شهرا الأخيرة مدفوعا بالتعافي الاقتصادي في الدول المتقدمة.

وأضافت أن "معظم اقتصادات دول منظمة التعاون والتنمية تخلصت بدرجة كبيرة من قيود الركود الاقتصادي وهناك نمو قوي ببعض الدول في قطاعات التصنيع والبتروكيماويات كثيفة الاستهلاك للطاقة".

ويتعزز نمو الطلب على النفط بانتعاشة اقتصادية قوية في الولايات المتحدة حيث رفعت وكالة الطاقة تقديراتها للطلب في 2013 بمقدار 180 ألف برميل يوميا إلى 18.9 مليون برميل يومياً.

ويتسارع إنتاج النفط الأميركي ومن المتوقع أن يزيد 780 ألف برميل يوميا هذا العام لكن سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تضخ المزيد هي الأخرى لتلبية الطلب المتنامي.

ورفعت الوكالة التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة لمعظم الدول المستهلكة الرئيسية توقعاتها للطلب على نفط أوبك هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 29.4 مليون برميل يوميا.

وفي العام الماضي أفضت الاضطرابات السياسية إلى انخفاض الصادرات الليبية التي نزلت في بعض الأحيان عن 10% من الطاقة الإجمالية وتراجعت الإمدادات الإيرانية بدرجة أكبر جراء العقوبات.

لكن وكالة الطاقة قالت إن معروض نفط أوبك ارتفع في ديسمبر كانون الأول بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة بعد تراجعه لأربعة أشهر. وشهدت ليبيا زيادة متواضعة وكان العراق هو العضو الوحيد الذي انخفض معروضه.