"أبشر" أسرع من شركاتنا المساهمة!

نفذت تجديد إقامتين بالنت من موقع "أبشر" واستغرقت العملية دقيقتين، وبعد ثلاثة أيام وصلت الإقامات بواسطة "واصل" إلى منزلي.. ومنذ يومين قرأت في "الرياض" أن جوازات منطقة مكة المكرمة تُسلِّم الجواز خلال يوم عبر "أبشر".. هذا إنجاز رائع بحق، فلصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية ورجاله المخلصين وافر الشكر والتقدير (فهم بقيادة سموه يسهرون على أمننا ويسهلون الخدمات لنا) وبهذه المناسبة نأمل من وزارة المالية تدعيم بند الدوريات الأمنية ليعم تواجدها في الأحياء ردعاً للصوص..

ونود أن تعم "الحكومة الإلكترونية" جميع الوزارات والدوائر الحكومية، فإن هذا يريح المواطنين والموظفين، ويقطع دابر الفساد.. وهنا نشكر "واصل" والذي لقي نقداً من بعض الكتاب في بدايته والعجلة في النقد ندامة.

والغريب أن الدوائر الحكومية أصبحت أكثر تقدماً من القطاع الخاص في هذا المجال.. أكثر الشركات المساهمة لم تُطبِّق التصويت الإلكتروني حتى الآن وكثير منها لم تُطبِّق التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة والذي يحفظ حقوق الأقلية، وهو جزء من (حوكمة الشركات) الذي ينبغي الإسراع بجعله مُلزِماً، فإن أسهم الشركات توزّعت بين عدد كبير من المساهمين ومقار الشركات مختلف، ولا سبيل لأن يُمارس جميع المساهمين حقوقهم في التصويت إلاّ عبر تفعيل التصويت الإلكتروني والتراكمي، وهو ماتتلكأ كثير من الشركات المساهمة في تطبيقه، ربما لحاجة في النفس، أو لمجرد الكسل، بينما تُصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين بسرعة البرق، وتتلكأ بعض الشركات في صرف أرباح المساهمين وفي إيداعها في المحافظ، كما أن كثيرا من الشركات لم تنشر أسماء الذين لم يستلموا أرباحهم القديمة، يضاف أن مواقع بعضها على النت غير مُحدَّثة ولا كافية.

نحن في عصر السرعة والمعلومات الدقيقة أيها السادة.

*نقلا عن صحيفة الرياض.