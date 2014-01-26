مبيعات "ماكنتوش" تشهد أول تراجع لها في 10 سنوات

احتفلت كمبيوترات "ماكينتوش" من شركة "أبل" بعيدها الثلاثين، يوم الجمعة الماضي، بعد مبيعات فاقت 150 مليون جهاز على مدار ثلاثة عقود.

وتزامناً مع المناسبة، يستعرض تقرير خاص لقناة "العربية" أهم المحطات التي مرت بها الأجهزة والتحول الذي شهدته منذ ولادتها في الرابع والعشرين من يناير عام 1984.

وشمل التقرير التدرج في أسعار الأجهزة، حيث بلغ سعر أول كمبيوتر شخصي من سلسلة "ماكنتوش" 2495 دولاراً أميركياً خلال عام 1984.

واستمرت الأسعار في الصعود، بحيث بلغ سعرة 2599 دولاراً أميركياً خلال عام 1986، في حين بلغ وزن أول "ماكنتوش" يعمل على البطارية 7.3 كيلو خلال 1989، وتم طرح أول كمبيوتر محمول عام 1991.