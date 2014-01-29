الهيئة العامة للطيران: دورنا رقابي في تفعيل التراخيص

أكد الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في لقاء له مع قناة "العربية"، أن دور الهيئة رقابي وتوجيهي في استكمال الإجراءات اللازمة بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية.

وقال إن الهيئة تعنى بجمع البيانات الخاصة للشركات من حيث حجم الطائرات والمدة الزمنية للتشغيل، ما يفتح بدورة مجالاً للمشغلين للمنافسة وتطوير الخدمات والعمل بكفاءة أعلى.

وأضاف أن الهيئة تقوم بمتابعة جميع الإجراءات الخاصة، إلا أنها غير قادرة على وضع إطار زمني لاستكمال العملية بسبب اختلاف كل شركة عن الأخرى، وأن أمر التشغيل مرتبط بجهوزية الشركات.

وأشار إلى أن مجلس الشورى ناقش أهمية مراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية، إلا أن الأسعار تخضع لمعايير شركة أرامكو، وهناك لجنة مشتركة لوضع أسعار تنافسية للمراجعة.

وأضاف أن عملية خصخصة المطارات فتح المجال أمام القطاع الخاص، بحيث حقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، جدوى في كفاءة التشغيل وزيادة الرحلات، بالإضافة إلى فتح الفرص الاقتصادية والتنموية. وأضاف أن الهيئة تراجع إمكانية فتح المجال أمام مطار الطائف.

وأشار إلى أن الهيئة لن تطرح أي صكوك غير المتفق عليها في مشروع مطار الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبدالعزيز بجدة.

وقال إن الإدارة التشغيلية للسوق الحرة داخل المطارات تأخذ بعين الاعتبار مناقشة المسائل التشغيلية مع وزارة المالية بهدف تحديد الأسعار والارتقاء بالخدمات. وأضاف أن المطارات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار الاتفاق المسبق ما بينها وبين الجمارك بهدف تحقيق الجدوى الاقتصادية والتفعيلية للمنصة.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى قامت بطرح توصياتها للهيئة العامة للطيران المدني بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.

كما طالبت الهيئة بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارة واحدة مستقلة.