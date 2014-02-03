"أسواق المزرعة" تخصص سهمين لكل مكتتب

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد بالتغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام لأسهم الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، عن إغلاق الاكتتاب العام في أسهم الشركة بنسبة تغطية للمكتتبين الأفراد بلغت 564%، فيما بلغ عدد المكتتبين 1,431,648 مكتتبا قاموا بضخ 760,937,400 ريال للاكتتاب في 3,750,000 سهم بسعر 36 ريالاً للسهم.

كما بلغ نصيب المكتتب الفرد سهمين للمكتتب الواحد وخمسة أسهم للشخصين المكتتبين وسبعة وعشرين سهماً للعشرة أشخاص، فيما بلغت نسبة المكتتبين عن طريق الوسائل الإلكترونية 94.13%، وفي فروع الجهات المستلمة 5.87%.

وستقوم الشركة برد الفائض غدا الثلاثاء، فيما سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية بعد انتهاء جميع الإجراءات النظامية وموافقة هيئة السوق المالية.