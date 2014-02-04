"وعد الشمال" تنقل تجارب مدن أخرى وتوفر 22 ألف وظيفة

شهدت مدينة وعد الشمال السعودية تدشين عقود إنشائية ومبادرات للتنمية المحلية بقيمة استثمارية وصلت لـ36 مليار ريال، بالإضافة الى توقيع عقود لإنشاء 5 مصانع بقيمة 3.6 مليار دولار.

وتضمن الحدث إبرام اتفاقية بين كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة سنابل للاستثمار وشركة سن أديسون لتمويل لتنفيذ دراسة جدوى مشروع مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في مدينة وعد الشمال بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

فيما وقعت شركة معادن مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء مركز تدريبي في مدينة وعد الشمال لتأهيل أبناء المنطقة للعمل في وعد الشمال.

كما وقعت شركة "معادن" اليوم عقوداً لإنشاء 5 مصانع ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال التعدينية وتبلغ تكلفة انشاء المصانع الخمسة 3 مليارات و690 مليون دولار.

وأكد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في لقاء له مع "قناة العربية" أن توقيع العقود الإنشائية لتطوير مدينة وعد الشمال يهدف لتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في المنطقة الشمالية بالإضافة لزيادة معدلات النمو وتوفير الوظائف، مرجحا أن يسهم قيام المشاريع التعدينية الصناعية في تعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية.

وأشار الى أن المشروع ساهمت فية جهات كثيرة من ضمنها وزارة المالية من خلال تمويل البنية التحتية والمؤسسات المرتبطة مثل صندوق الاستثمار العام و الإقراض بالنسبة للمشاريع التي ستقام في المنطقة، كذلك شركة "سار" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إضافة للصندوق الصناعي وشركة سنابل.

فيما وقع العساف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الجهة المالكة للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سـار" عقداً مع شركة "تبسا" لتولي مهام استشاري الإدارة والإشراف على تنفيذ ربط مدينة وعد الشمال التعدينية بموانئ المملكة على الخليج العربي في كل من الجبيل الصناعية ورأس الخير التعدينية.

وزارة البترول توفر الغاز للمشروع

ووقعت وزارة البترول والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع وزارة المياه والكهرباء ممثلةً بشركة المياه الوطنية للعمل على دراسة إمكانية تطوير ومعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الشمالية لتوفير مياه التبريد والمياه الصناعية للمدينة.

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيتم تأمين كميات الغاز الجاف اللازم للمشروع وأن التشغيل التجاري المستهدف مبدئياً سيكون في نهاية عام 2017م، واصفاً المشروع بالحيوي والهام لكونه من ضمن المشاريع الصناعية العملاقة التي تهدف لتوطين الصناعات.

من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني هو ما تسعى إليه الدولة ومن بين ذلك تنمية الاستثمار في الصناعات التعدينية وفي الغاز.

ويعد مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال من المشروعات المهمة التي تحقق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتوقعة في المصانع والبنية الأساسية الموقعة اليوم تبلغ نحو 36 مليار ريـال.

وأفاد الوزير النعيمي بأنه قد تم إعداد المخطط العام لمدينة وعد الشمال الذي يشتمل على منطقة الصناعات الأساسية والتحويلية، والخدمات المساندة، والبنية الأساسية، والمدينة السكنية المتكاملة للعاملين وعائلاتهم.