هبوط حاد لسهم "تويتر" عقب إعلان أولى نتائجه المالية

هبط سعر سهم تويتر بشكل حاد بعد إعلان، أولى نتائجه المالية، التي دفعت المخاوف بين المستثمرين من أن نمو الشركة السريع بدأ ينحسر.

وفي أول تقرير للأرباح الفصلية منذ اكتتاب العام بالسهم، كشفت تويتر أن لديها المزيد من المال، عن رصيدها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2013، وبأكثر مما توقع المحللون بحسب "غارديان".

وهبط السهم بحدة، رغم زيادة مستخدمي تويتر بمقدار 9 ملايين مستخدم خلال الربع الاخير من 2013 ليصل اجماليهم الى 241 مليون مستخدم.

وكشفت البيانات تراجع عدد زيارات الصفحة الرئيسية لمستخدمي تويتر Timeline Views التي تعد مقياساً رئيسياً للمعلنيين، بحيث انخفضت للمرة الأولى في الربع الأخير من 159 مليار زيارة الى 148 مليار زيارة.

وسقط السهم، برغم ما قامت به "تويتر"، من تغييرات كبيرة وإعادة تصميم لخدمات الهاتف النقال، لجعل خدماتها اكثر تشابكاً ومعاينة للمواكبة مع متطلبات المعلنين الذين يريدون للناس قضاء وقت اكبر على الموقع.

وكشفت البيانات المالية لتويتر، عن خسائر قدرها 511 مليون دولار للربع الرابع من 2013 مقارنة مع 9 ملايين من الخسائر لنفس الفترة من العام السابق.

وزادت ايرادات تويتر في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2013 الى 242.7 مليون دولار بارتفاع نسبته 116% عن نفس الفترة من العام السابق.