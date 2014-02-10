خدوري للعربية.نت: النفط متوازن في ظل ارتفاع الطلب

قال مصدر خليجي اليوم الاثنين إن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أنتجت 9.767 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يناير انخفاضاً من 9.819 مليون في ديسمبر.

فيما أضاف أن المملكة رفعت المعروض إلى 9.916 مليون برميل يومياً من 9.897 مليون. ويختلف الإنتاج عن المعروض بناء على زيادة المخزون أو السحب منه.

إلى ذلك ذكر الخبير في شؤون النفط، وليد خدوري، في اتصال مع العربية.نت أن الانخفاض الطفيف الذي أعلنته السعودية لا يعني شيئا في ظل توازن السوق وارتفاع الطلب، موضحاً أن عددا من الدول المنتجة كالعراق وإيران زادتا إنتاجهما في السوق، بينما ما زالت ليبيا تتعثر في إنتاجها.

وقال إن سوق النفط ظل متوازنا لفترة طويلة، والسعر ظل مستقرا حول المئة دولار، وهو مطلب الدول المنتجة التي وضعت ميزانياتها على أساس هذا السعر.