احتفلت فوربس، بالرئيس التفيذي لشركة جنرال موتورز «ماري بارا» لحصولها على حزمة من الأجور بقيمة 14 مليون في السنة، بزيادة 60% عن أجر الرئيس السابق، و»بارا» هي أول امرأة تحتل منصب الرئيس التنفيذي لشركة لصناعة السيارات العالمية الكبرى.

كما حجزت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان موقعًا لها على قائمة أكثر سيدات الأعمال نفوذًا حول العالم، وهي الرئيس التنفيذي في شركة العليان المالية، أما أبرز النساء التي احتلت المراتب الأولى، فأتت «جيني روميتي» الرئيسة التنفيذية لشركة (أي بي أم) في المرتبة الأولى، كونها مشرفة على موظفين بأكثر من 170 بلدًا، والمرتبة الثانية كانت من نصيب الرئيسة التنفيذية لمجموعة (بيبسي) «إندرا نويي» والتي بفضل جهودها تضاعفت مبيعات الشركة خارج أمريكا.

الذي يجعل «ماري بارا» مسكينة، ليس الحزمة التي تحصل عليها، بل بعد مقارنتها بكبار التنفيذيين الرجال، حيث تظل رواتب المديرات التنفيذيات أقل منهم، وراتبها يظل في المتوسط مقارنة بهم، فقد ارتفعت رواتب كبار المديرين في الولايات المتحدة بنسبة 12,7% في العام 2012، فباتت أعلى بمعدل 273 مرة من رواتب الموظفين العاديين، على ما كشفت دراسة أميركية، فقد ارتفع الراتب المتوسط لمدير تنفيذي في الولايات المتحدة، بما فيه عائدات الأسهم التي يملكها، إلى 14,1 مليون دولار في العام 2012، بحسب معهد (ذي إكونوميك بوليسي إنستيتوت)، ولفت المعهد إلى أنها السنة الثانية على التوالي التي يُسجّل خلالها ارتفاعًا شديدًا في رواتب المديرين التنفيذيين يتعارض مع ركود الرواتب في أوساط الموظفين العاديين، وقد شملت الدراسة 350 شركة أمريكية كبيرة.

هنا الوضع ليس سيئًا، فقد ظهرت دراسة أجراها موقع (أرقـام) حول المكافآت والرواتب المجمعة التي حصل عليها كبار التنفيذيين في الشركات السعودية، أن كبار التنفيذيين في شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» بالإضافة لستة بنوك أخرى قد حصلوا على أعلى المكافآت والرواتب، حيث حصل 5 من كبار التنفيذيين بشركة موبايلي على مبلغ 55 مليون ريال، فيما احتلت البنوك الستة المراكز التالية.

# للحوار- بقية

يقول ستيفن كوفي: القادة يُرتِّبون الأولويات، وبقية الموظفين يطبّقونها بدقة.. ويقول ستيف جوب: ما يفرق بين القيادي والتابع ترتيب الأولويات.



*نقلا عن المدينة