"ستاندرد" تتوقع تراجع أرباح البنوك الصينية خلال 2014

حذرت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني من استمرار تراجع أرباح البنوك الصينية وزيادة نسبة الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام الحالي، مع استمرار جهود الحكومة للحد من السيولة النقدية مع تحرير القطاع المالي في الصين.

وقال تقرير المؤسسة، إنه من المحتمل استمرار تراجع أرباح البنوك خلال العام الحالي، مع زيادة مخصصات تغطية الديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب تراجع الفارق بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض، وتباطؤ أرباح الأنشطة غير الإقراضية الأخرى.

وخفضت ستاندرد أند بورز توقعاتها بشأن متوسط العائد على أصول البنوك خلال العام الحالي، بما يتراوح بين 1,1% و1,2% خلال العام الماضي، و0,8% و1% خلال العام الحالي.