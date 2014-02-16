ارتفاع أسعار الجملة في السعودية بـ0.5% خلال يناير

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يناير2014 مقارنة بنظيره من العام السابق يناير 2013 ارتفاعاً بنسبة 0.5% نتيجة للتغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن الارتفاع طال عددًا من الأقسام تصدرها قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 4.0%، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 3.6%، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 1.1%، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1%.

كما طال الارتفاع كذلك قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1% وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.1%.

وعلى العكس من ذلك شهد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يناير 2014، انخفاضا في عدد من الأقسام تصدرها قسم السلع الأخرى بنسبة انخفاض بلغت 20%، وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 3.4% ،فيما ظل كل من قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة عند مستوى مؤشراتها القياسية السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.

وكشفت المصلحة أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يناير الماضي بلغ 158.2 نقطة، مقابل 158.8 نقطة لشهر ديسمبر2013، وهو ما يشير الى انخفاض في مؤشر شهر يناير بنسبة 0.4% ، مقارنة بمؤشـر ديسمبر 2013.

وعزت ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، فيما كانت أبرز الأقسام التي شهدت انخفاضًا هي قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة انخفاض 1.4%، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 1.2% ، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.3% ،وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.2%.

وأشار تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن أقساما أخرى شهدت ارتفاعا بنسب متفاوتة تصدرها قسم السلع الأخرى الذي ارتفع بنسبة 2.6%، وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.7%، وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 0.4%، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة ارتفاع بلغت 0.3%.

وظل كل من قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة عند مستوى مؤشراتها القياسية السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.