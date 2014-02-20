علاج التسرب

من الطبيعي ألا يترك الموظف السعودي عمله بسهولة، ولا تترك الموظفة السعودية عملها بعد التأنيث، وينتقلان إلى منظمة أخرى، إلا إذا كان هناك من المغريات ما يجذبهما للخروج، أو أن هناك عوامل سلبية في بيئة العمل الحالية، تدفعهما للانفصال عن المنشأة التي قد لا تهتم بإصلاح هذه السلبيات أو حتى محاولة الحدّ منها في أسوأ الأحوال.

قبل عدة سنوات تلقيت مكالمة هاتفية من صاحب شركة سمع أني أتكلم في المؤتمرات حول التعاقد والتوظيف، وكان من الواضح يأسه من بقاء الموظف أو الموظفة السعودية عنده فترة طويلة، قلت له: تحتاج سؤالين لقياس كفاءة المرشح لأي منصب، أولاً لا تقابل المرشح في المكتب، بل اصطحبه في جولة في المنشأة، وتوقف في كل منطقة تواجه مشكلة تشغيلية، وقل لو كنت في هذا العمل، وقابلتك نفس المشكلة، ماذا أنت فاعل؟ وناقشه في 10- 15 دقيقة حول أفكاره، من هنا تعرف حماسه، وتتبين نهجه لتنفيذ الحلول، أما السؤال الثاني، اسأل المرشح لشيء أنجزه بالفعل، وفي خلال 10- 15 دقيقة استمع إليه للحصول على تفاصيل محددة حول هذا الإنجاز بما في ذلك النتائج التي تقيس مدى فهمه للوظيفة.

للأسف تشير الإحصائيات تفضيل العمل في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص لدى الشباب السعودي، رغم ارتفاع الرواتب في القطاع الخاص والامتيازات التي يحصل عليها، إلا أن الوظيفة الحكومية تحقق أمانا وظيفيا من وجهة نظر طالبي العمل، ويقال: إن شركة استطاعت توظيف 180 موظفا تم تدريبهم 11 شهرا بلغت تكلفة الموظف الواحد 40 ألف ريال، تم تسرب 52 منهم لعروض خارجية في العام الأول.

في السنوات الأخيرة، ظهرت أهمية التوطين، والتأنيث لمحلات التجزئة، والكاشير، وأكبر تحدٍ يقف أمام نجاح التجربة هو الحدّ من التسرب، لذلك وضعت وزارة العمل الكثير من الحوافز، لمكاتب التوظيف لتساهم في إبقاء الموظف أطول فترة ممكنة على وظيفته، وأعلنت أنها بصدد عمل دراسة للحدّ من هذا التسرّب، الذي قد يصل من 45% - 70% من القوى العاملة.

#القيادة_نتائج_لا_ألقاب

يقول بيل جيتس: من الممتع حقاً أن تحتفل بنجاحك، ولكن الأهمّ أن تتعلم وتستوعب دروس فشلك.

*نقلا عن المدينة