مدينة الجبيل وفن تخطيط المدن

من يزر مدينة الجبيل هذه الأيام قد لا يصدق أنها كانت من أصغر القرى التي كان مصدر رزقها على صيد الأسماك ويقطنها آلاف المواطنين.

وقد كان من الصعوبة إيجاد طريقك إلى مدينة الجبيل بسبب رداءة الطرق الموصلة إليها.

وعندما تصلها في الليل فلن تعرف أنك وصلت إلا بعد أن تكون قد رأيت النور من (السراج) الذي يضيء بعض البيوت.

في وقتنا الحالي أصبحت مدينة الجبيل من أهم المدن في العالموقبل عدة أيام تم عقد ملتقى دولي في مدينة الجبيل يعنى بأهمية التخطيط في بناء المدن، وكان في هذا الملتقى متحدثون من المملكة ودول أخرى، وسيتم أيضا عقد مؤتمر للتشجير وعمارة البيئة في هذه المدينة، والسؤال: لماذا مدينة الجبيل؟

في وقتنا الحالي أصبحت مدينة الجبيل من أهم المدن في العالم ليس بسبب تأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي فحسب, بل لأنها أصبحت الآن مضرب المثل عالميا في حسن التخطيط والمحافظة على البيئة رغم أنها تعتبر أكبر مدينة تحتضن أكبر عدد من معامل البتروكيماويات في العالم.

ويوجد بها معامل تحلية مياه وإنتاج كهرباء مستقلة هي الأكبر والأحدث، وتحولت الجبيل من قرية لصيد الأسماك إلى مدينة لصيد أكبر الاستثمارات في العالم، وأصبحت الوفود التجارية حول العالم تضع الجبيل نصب أعينها في كل مرة تزور فيها المملكة التي كان أخرها منتدى اقتصادي وتكنولوجي سعودي- ألماني لتباحث أوجه التعاون بين البلدين.

إن البنية التحتية لهذه المدينة وشواطئها الجذابة ومبانيها الحديثة من الممكن أن تكون مثالا يحتذى به في المدن الأخرى بالمملكة, خاصة فيما يخص أساليب العناية بالبيئة والتشجير ونظام الطرق.

والأهم من ذلك هو أن الجبيل تعتبر من أكثر المدن في المملكة نموا سكانيا ومعماريا، لكنها استطاعت مجاراة أي تمدد أفقي أو عمودي أو زيادة في عدد السكان دون أن تتأثر معطيات كل إدارة حكومية أو أهلية في هذه المدينة.

وهذا يعني شيئا واحدا، وهو أن هناك تخطيطا سليما ورؤية مستقبلية واضحة لأي مشروع مستقبلي.

وفي وقتنا الحالي من الممكن أن ننظر إلى مدينة الجبيل ليس من ناحية صناعية, بل من الممكن الاستفادة من منشآتها وبنيتها التحتية، لتكون وجهة سياحية بعد أن تتم زيادة منشآت الجذب السياحي.

وهذا يحتم ضرورة بناء قطار سريع يربطها بمدينتي الدمام والرياض كأسلوب آمن وسريع للوصول إلى مدينة الجبيل، وكذلك تخفيف الزحام على الطرق البرية التي تصل إلى الجبيل والتي تعتبر الأزحم في مملكتنا الحبيبة.

*نقلا عن اليوم