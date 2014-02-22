الذهب يسجل ثالث مكسب أسبوعي مدعوماً بمخاوف اقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة ليسجل المعدن النفيس ثالث مكسب أسبوعي له على التوالي، إذ إن الشكوك بشأن انتعاش الاقتصاد الأميركي أضعفت من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ولقي الذهب دعماً من بيانات أظهرت أن مبيعات المنازل القائمة هبطت أكثر مما كان متوقعا إلى أدنى مستوى لها في 18 شهرا في يناير، وهو أحدث مؤشر على التباطؤ، مع أن بعض المحللين عزوا التراجع إلى أحوال المناخ لا إلى تدهور العوامل الأساسية.

وحظيت أسعار الذهب بدعم من سلسلة بيانات أميركية أضعف من المتوقع، جعلت البعض يتوقع اتجاه البنك المركزي الأميركي لإبطاء وتيرة سحب إجراءات التحفيز النقدي الذي يدعم الذهب.

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1327.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 1933 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب لتسليم أبريل 6.70 دولار إلى 1323.60 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.88 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 739.50 دولارا، وقفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1426.24 دولارا.