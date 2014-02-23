الاتحاد الأوروبي يعرض على أوكرانيا مساعدة مالية ضخمة

قال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد مستعد لتقديم مساعدات مالية كبيرة لأوكرانيا حالما تشكل حكومة جديدة.

ووافق البرلمان الأوكراني على عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بعد احتجاجات في الشوارع على مدى ثلاثة أشهر وغادر يانوكوفيتش العاصمة يوم أمس السبت وأدان ما سماه انقلاباً. فيما سقط 82 قتيلاً في البلاد في الأسبوع الماضي.

وقال رين بعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في سيدني "من وجهة النظر الأوروبية ثمة ضرورة لتقديم منظور أوروبي واضح للشعب الأوكراني، الذي أبدى التزاماً بالقيم الأوروبية."

وقال "نحن مستعدون لتقديم مساعدات مالية كبيرة لأوكرانيا حالما يجري التوصل لحل سياسي يستند لمبادئ الديمقراطية وحين يتم تشكيل حكومة جديدة تشرع جديا وفعليا في إصلاحات مؤسسية واقتصادية."

وحين سئل عن حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا قال رين إن الاتحاد يقيم الاحتياجات. وقال في مؤتمر صحافي "ينبغي أن نرتقي لمستوى التحديات في هذه اللحظة التاريخية".