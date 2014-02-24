شقة في لندن إيجارها الأسبوعي يشتري واحدة بالقاهرة

الشقة في طابق وحدها، وهي من 5 غرف نوم ومثلها صالونات للاستقبال ومنافع أخرى، مع 6 حمامات، وغرفة سفرة ومطبخ. أما الإيجار فهو 45 ألف إسترليني بالأسبوع، تعادل 75 ألف دولار تقريباً.

بمبلغ 75 ألفاً من العملة الأميركية الخضراء، المعادلة لأكثر من 525 ألف جنيه مصري، يمكن شراء شقة متوسطة بحي متوسط في القاهرة، طبقاً لأسعار راجعتها "العربية.نت" في إعلانات مبوبة "أون لاين" أو ببعض وسائل الإعلام المصرية.

من المعروض للبيع في القاهرة حالياً شقة مساحتها 200 متر مربع في "القاهرة الجديدة" بسعر 666 ألف جنيه، وأخرى في حي الدقي مساحتها 105 أمتار بسعر 500 ألف، كما وثالثة أرخص في مصر الجديدة، فهي من غرفتي نوم ومساحتها 125 متراً مربعا وسعرها لا يزيد عن 530 ألف جنيه.

في أغلى عنوان بأوروبا

وبإيجار الشقة اللندنية السنوي، وهو مليونان و430 ألف إسترليني، تساوي أقل بقليل من 4 ملايين دولار، يمكن بسهولة إعالة 700 عائلة على أقل تعديل، بواقع 475 دولار شهريا لكل عائلة، وربما عدد أكبر من العائلات السورية اللاجئة في المخيمات، أو حتى شراء عمارة متوسطة بكاملها في العاصمة المصرية.

وتقع شقة لندن في أغلى عنوان، لا في بريطانيا، بل في أوروبا كلها، وهو الرقم 100 بحي نايتسبريدج، المجاور كعقار لفندق "هايدبارك" حيث عقد الفرنسيون والبريطانيون اجتماعات في 1917 انتهت بتوقيع اتفاقية "سايكس بيكو" الشهيرة، وبها تم تقسيم بلاد الشام إلى دول عدة، وقريبا منه يقع أيضا متجر "هارولدز" الشهير، كما وأكثر من 4 فنادق 5 نجوم، ومتاجر بالعشرات تبيع كل ما هو فاخر، مع مطاعم من الأرقى، و"غير ذلك" طبعا.

وتدير عملية تأجير الشقة، وهي مفروشة مساحتها 864 مترا مربعا، شركة "سافيلس" للبيع والتأجير وإدارة العقارات، والتي تنشر "العربية.نت" إعلانها الذي نشرته في موقعها الإلكتروني عن وضع الشقة للإيجار، مرفقا بصور عدة لصالوناتها وشرفتها ومطبخها وغرف نومها، مما لا يتسرب إليه أي ضجيج، لأنها مسلحة بعازلات للصوت شبيهة بنوافذ الطائرات وتريح المقيمين وتسيل اللعاب.