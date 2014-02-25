23 مليار دولار نفقات متوقعة على التكنولوجيا في 2014

توقعت شركة IDC المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات أن يرتفع الإنفاق الكلي على تكنولوجيا المعلومات في دول الخليج إلى 23 مليار دولار خلال العام الحالي مع توقعات بنمو سنوي مركب بنسبة 4.6% ليصل إلى 26 ملياراً و600 مليون دولار في 2017.

وتشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق الحكومي في الشرق الأوسط على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليتجاوز ثمانية مليارات دولار خلال العام الحالي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 11.4%.

كما تتوقع شركة IDC أن يرتفع هذا الرقم مع تزايد التركيز على مبادرات المدن الذكية وانتشارها في أنحاء منطقة الخليج.

وتجمع القمة السنوية للمديرين التنفيذيين للمعلومات أكثر من 300 من المختصين في مجال المعلوماتية يناقشون التحديات الجديدة التي تواجه مديري تكنولوجيا المعلومات نتيجة لظهور تقنيات جديدة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة ووسائل الإعلام الاجتماعية.

وساهم النمو المتسارع لقطاع التكنولوجيا في تحقيق التوازن بين احتياجات المؤسسات والفرص والمخاطر ضرورة حتمية، وأصبح مسؤولو تكنولوجيا المعلومات شركاء فاعلين في صنع القرارات التجارية والشراكات الاستراتيجية.