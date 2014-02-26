التجارة السعودية تطلق صفحة إلكترونية لتنظيم العقار

دشنت وزارة التجارة والصناعة الصفحة الإلكترونية الخاصة بتنظيم العقار والبيع على الخارطة التي تحتوي على الأنظمة واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المكاتب العقارية ونظام البيع على الخارطة، وتمكن الوزارة من استقبال الشكاوى والاقتراحات فيما يخص أعمال المكاتب العقارية ونظام البيع على الخارطة.

يذكر أن الصفحة الإلكترونية تحتوي أيضا على تحديثات مستمرة للمشاريع الحاصلة على ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة من قبل اللجنة.

يشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق نظام إلكتروني خاص بإدارة نظام البيع على الخارطة، فيما أطلقت الأمانة العامة للجنة البيع على الخارطة استبيانا عن نظام البيع على الخارطة يستهدف من كانت لهم تجربة سابقة في الشراء من خلال نظام البيع على الخارطة.

وللاطلاع على الصفحة الالكترونية ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الصفحة الالكترونية من خلال الرابط http://re.mci.gov.sa/ .