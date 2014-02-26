رئيس أنعام: 100 مليون درهم رأسمال "الخليج للأغذية"

أوضح الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة في حديث خاص مع قناة "العربية"، أن شركة الخليج للأغذية والصناعات التي تأسست برأسمال قدره 100 مليون درهم، هي مشروع مشترك بين شركة LEAF الهند التي تمتلك 51 % منها، في حين تقسم 49% المتبقية بينه وبين رجل الأعمال رامان كومار.

وأضاف الأمير مشعل أن التمويل سيكون من مصادر الشركاء الذاتية كمرحلة أولية، متوقعا البدء بتحقيق الأرباح خلال العام الأول.

من جهة أخرى، توقع الأمير مشعل الانتهاء من تطبيـق خطـة الأعمال المتعلقة باكتتاب أسهم حقوق الأوليـة السابـق عام 2011 خلال العام الجاري، لكنه لم يحدد مدة تأجيل الزيادة الجديد لرأس المال.

أما فيما يتعلق بأسهم شركة بيشة الموقوفة عن التداول منذ عام 2007، أشار رئيس أنعام إلى أن المكتب الاستشاري يتهيأ لتقديم دراسته إلى هيئة السوق في القريب العاجل، آملا أن يكون الرد إيجابياً.