الأسهم السعودية تترقب طرح اكتتاب "الأهلي التجاري"

يترقب المستثمرون في سوق الأسهم السعودية الانعكاسات التي ستلقي بظلالها على السوق والتداولات خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الإعلان عن طرح 300 مليون سهم من رأسمال البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام قريباً، فيما قال محللون ووسطاء لــ"العربية نت" إن السيولة المتوفرة في السوق والمستثمرين الباحثين عن مثل هذه الفرص الجيدة قادرون على تغطية الاكتتاب دون أن تتأثر التداولات في السوق.

وأجمع أكثر من محلل مالي على أن إدراج أسهم البنك الأهلي التجاري سيكون له الكثير من الانعكاسات الإيجابية على سوق الأسهم على المدى الطويل.

وكان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أعلن مساء الخميس أن صندوق الاستثمارات العامة سيبيع 25% من رأسمال البنك الأهلي التجاري، على أن 15% من رأسمال البنك سيتم طرحه على المواطنين السعوديين في اكتتاب عام، فيما كشف رئيس مجلس إدارة البنك منصور الميمان في حوار مع "العربية" أنه سيتم طرح 300 مليون سهم، وأن الاكتتاب سيجري في الربع الثالث من العام الحالي 2014.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية وليد بن غيث في تصريح خاص لــ"العربية نت" إن "الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق على المدى الطويل، كما ستنعكس إيجاباً على القطاع المصرفي، حيث سيتحسن أداء البنك ذاته وتزيد الشفافية في البنك، كما ستؤدي إلى تعميق السوق أكثر".

وأضاف بن غيث إن "السوق بحاجة إلى شركة بهذا الحجم وهذا القدر من النجاح حتى يزداد عمقاً، وتزداد الثقة فيه من قبل المستثمرين".

وحول تأثير الاكتتاب على السيولة في السوق، يبدي بن غيث ثقته بأن السوق سيكون قادراً على استيعاب هذا الاكتتاب، مشيراً إلى أن "السيولة المتوفرة في السوق، والمستثمرين الباحثين عن الفرص قادرون على استيعاب هذا الاكتتاب دون أن تتأثر التداولات، لا قبل ولا خلال عملية الاكتتاب".

ويتفق مع بن غيث العضو المنتدب في شركة الجوهر للاستثمارات خالد الجوهر الذي قال لـ"العربية نت" إن "قرار طرح 15% من أسهم البنك للاكتتاب سينعكس إيجاباً على السوق"، مستبعداً أن تكون له آثار سلبية حتى على المدى القصير وعلى حجم السيولة المتداولة.

ويرى الجوهر أن الأموال المكدسة في البنوك على شكل ودائع لمواطنين سعوديين هي التي ستتجه إلى الاكتتاب، وبالتالي ستنتقل إلى السوق وترتفع السيولة في السوق، وليس العكس، معتبراً أن شركة بحجم "الأهلي التجاري" وربحيته ستغري الكثير من المستثمرين للاكتتاب فيها.

كما يقول الجوهر إن قرار طرح الـ15% من رأسمال البنك يمثل داعماً مهماً لإعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية، حيث لا يزال الكثير من المستثمرين السابقين يظنون أن الارتفاعات الحالية في السوق لن تستمر.

يشار إلى أن وزير المالية الدكتور العساف قال بأن ملف الطرح العام سيتم تسليمه لهيئة سوق المال في الربع الثالث من العام الحالي، فيما يأتي هذا الطرح في سياق تخلي صندوق الاستثمارات الحكومية السعودي عن ملكيته لبعض الشركات الكبرى، وهو ما كان قد تحدث عنه العساف في أكثر من مناسبة سابقة.