التداولات بعملة الـ"بتكوين" مشبوهة.. وفيتنام توقفها

فرضت فيتنام حظرا على العملة الإلكترونية الافتراضية "بتكوين"، مستندة إلى سهولة استخدامها لأغراض جنائية، ومخاطرها الكبيرة على المستثمرين.

وقال البنك المركزي في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول إن "المعاملات بالعملة الإلكترونية مجهولة بشكل كبير، لذا يمكن أن تصبح تلك العملة أداة لتنفيذ جرائم مثل غسل الأموال وتهريب المخدرات والتهرب من الضرائب والدفع غير القانوني".

وحظر البيان على مؤسسات الائتمان التعامل بتلك العملة، وحذر المواطنين من الاستثمار فيها. وقال بنك دولة فيتنام المركزي: إن "سعر بتكوين يتقلب في وقت قصير، لذا فالاستثمارات فيها تتسم بالمخاطرة". غير أن البيان لم يحدد عقوبات إلكترونية على أي حالات انتهاك للحظر.

ويبدو أنه تم منع الدخول على العديد من المواقع الشهيرة لتداول "بتكوين" في الخارج.

ويثير الإغلاق المفاجئ لأحد أكبر المواقع لتداول العملة هذا الأسبوع في اليابان مخاوف بشأن مستقبل تلك العملة الرقمية. وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت العديد من الشركات الفيتنامية على مواقعها الإلكترونية بأنها تقبل السداد بالعملة الإلكترونية، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية محلية.