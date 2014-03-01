خطر العمالة الأجنبية

ركزت وزارة العمل في سنتها التصحيحية على العمالة المنتجة الفاعلة التي تشتغل بحرية بعيدا عن الكفيل، ونتج عن ذلك ارتباك تشغيلي على كافة الصعد وسوق سوداء على حساب المواطن البسيط ووضع العامل رجلا على رجل وصار يكلم المحتاج له من رأس خشمه ويضع المبلغ الذي يعجبه.

قبل بداية سنة التصحيح كان يجب على وزارة العمل دراسة الظاهرة بكل جوانبها ووضع الحلول لكل الاحتمالات بما يكفي لحماية الوضع لدينا من التراجع، وكان يجب على وزارة العمل التركيز على مشكلات العمالة الأجنبية بدءا من المتسللة والمخالفة ثم الانتقال للعمالة التي تعمل لحسابها الخاص، لكن وزارة العمل اتجهت للمحور الثالث وقامت بملاحقة العمالة التي تملك إقامة نظامية وتعمل لحسابها وتركت الخطر الحقيقي القادم مع «المتسللين» المنتشرين في كل المدن السعودية.

في أمريكا وكندا وأغلب الدول الأوروبية لا يضعون أي عوائق أمام أي شخص يحضر للاستثمار مهما كان حجم استثماره بل ويسهلون له تدوير رأس المال بيسر وسهولة مع حوافز تفوق الوصف تصل إلى منح الجنسية في بعض الدول وكان لدينا عمالة تعمل لحسابها وتحصل على مداخيل مالية عالية جدا ولا يوجد من هذه العينات خطر على الحياة الاجتماعية، صحيح أن الرساميل تذهب للخارج ولو قدمنا لهم التسهيلات لأعادوا تدويرها في الداخل في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يميز بلدنا عن غيره من البلدان.

الآن غادرت هذه العمالة المنتجة وبقيت العمالة التي تشكل "الخطر الحقيقي" ونحتاج لعمليات تصحيحية متسارعة لكي تعود الحركة الاقتصادية لوضعها الطبيعي أما انتظار الشباب السعودي للعمل في العمائر والمعدات الثقيلة والمطاعم فهذا يأتي لاحقا!!!!

نقلا عن صحيفة "الشرق" السعودية