"فيرساتشي" تكشف عن تحالف أميركي ينعش ملاءتها المالية

كشفت شركة الاستثمار المالي الأميركية بلاكستون عن شرائها 20% من أسهم شركة الموضة الإيطالية فيرساتشي مقابل 210 ملايين يورو، ما يعادل 290 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن الشركتين إن عائلة مؤسسة الشركة الإيطالية، والمصمم الشهير جياني فيرساتشي الذي قتل في الولايات المتحدة عام 1997، ستحصل على 60 مليون يورو من قيمة الصفقة، في حين سيتم توجيه الجزء المتبقي نحو زيادة رأسمال الشركة الإيطالية.

وقدرت الصفقة الشركة الإيطالية بقيمة مليار يورو تقريبا، وهو ما يزيد على ضعف إيراداتها للعام الماضي، والمقدرة بحوالي 480 مليون يورو، حيث إنه من المقرر أن تعلن فيرساتشي نتائج العام المالي أواخر مارس المقبل.

وقالت الشركتان الأميركية والإيطالية في بيان مشترك إنه سيتم استخدام الزيادة الجديدة في رأسمال فيرساتشي لفتح فروع جديدة لها "في الأسواق الحالية والصاعدة"، وتنويع المنتجات التي تقدمها، وتطوير العلامة التجارية فيرسوس فيرساتشي، وغيرها من العلامات، وتوسيع شبكة مبيعاتها عبر الإنترنت. وكانت شركة شينشن ماريس فرولج الصينية لتجارة التجزئة قد اشترت في وقت سابق من الأسبوع الماضي شركة كريزيا الإيطالية للموضة.