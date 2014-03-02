الإسكان تتسلم 4 ملايين متر مربع في المدينة المنورة

تسلمت وزارة الإسكان في السعودية مواقع جديدة بمساحة 4 ملايين متر مربع في المدينة المنورة، جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة اليوم مع وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وذلك بمقر الوزارة بالرياض، وتأتي الخطوة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحويل الأراضي السكنية إلى وزارة الإسكان لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وبمتابعة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث تقع هذه المساحة على تقاطع طريق المدينة المنوّرة - القصيم السريع مع طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز .

واستعرض اللقاء المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة، ومنها مشاريع وزارة الإسكان التي تستهدف توفير السكن المناسب للمواطنين، حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ وتصميم 9 مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 5.499.842 متراً مربعا.

وتستكمل أمانة المدينة المنورة حاليا الإجراءات اللازمة لتسليم وزارة الإسكان عددا من المواقع تبلغ مساحتها 16 مليون متر مربع في أنحاء متفرقة من المدينة المنورة سعيا لضخ المزيد من المشروعات الإسكانية لخدمة المواطنين .

وثمن وزير الإسكان حرص ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة، مؤكدا العمل على تحقيق الدعم الإسكاني في توفير السكن المناسب للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إنجاز مشاريعها الإسكانية سعياً إلى استفادة المواطنين منها في مختلف مناطق المملكة، لافتاً الانتباه إلى أن استقبال طلبات الدعم السكني سينطلق في جميع المناطق ابتداء من تاريخ 6/5/1435هـ، وأن الوزارة تعمل وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية على إجراءات تحديد برامج الدعم الأنسب للمتقدمين.