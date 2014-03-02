مليار دولار حجم سوق أمن الأجهزة المحمولة خلال 2015

زاد الاهتمام بمجموعة من منتجات الهاتف المحمول التي تركز على جانب الخصوصية، بعد أن سرب إدوارد سنودن معلومات عن برامج حكومية أميركية للتجسس.

وأحدث منافس في ذلك المجال هو هاتف "بلاك فون" الذي يعتمد على نظام التشغيل أندرويد ويقوم بتشفير النصوص والمكالمات الصوتية والفيديو، وقد كشف المنتجون النقاب عنه في معرض عالمي لأجهزة الهاتف المحمول في برشلونة الأسبوع الماضي.

ويهدف المنتجون للاستفادة من تلك السوق التي صارت تعرف بإدارة أمن الهواتف المحمولة والتي قدر البعض قيمتها بنحو 560 مليون دولار في 2013، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار دولار بحلول 2015 بحسب تقديرات شركة ايه.بي.آي للأبحاث.

وتستعد شركة الاتصالات الألمانية دويتشه تليكوم أيضا لطرح تطبيق للهواتف الذكية يقوم بتشفير الرسائل الصوتية والنصية لتصبح أول شركة كبرى لخدمات المحمول تطرح منتجا من هذا النوع لكل عملائها.

وأثار إدوارد سنودن ضجة في أنحاء العالم حين أبلغ الصحف العام الماضي أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجمع بيانات شخصية للمستخدمين من شركات مثل غوغل وفيسبوك وسكايب في إطار برنامج سري.

وأظهرت تسريبات أخرى كشف عنها سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي- الذي يواجه تهم التجسس في الولايات المتحدة وحصل على لجوء مؤقت في روسيا- أن واشنطن راقبت محادثات هاتفية لنحو 35 زعيما في أنحاء العالم، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبلاك فون هو ثمرة تعاون بين شركة سايلنت سيركل لبرمجيات الحماية وشركة جيكس فون الإسبانية لصناعة الهواتف.

وستتولى شركة جي.اس.ام.كيه الألمانية لخدمات وأجهزة تشفير الهواتف تشغيل التطبيق الجديد الذي ابتكرته دويتشه تليكوم والذي ستكشف النقاب عنه في معرض في هانوفر في مارس الجاري.

وتضاعف عدد الاستعلامات التي تتلقاها الشركة الألمانية من العملاء إلى خمسة أمثالها منذ ظهور تسريبات سنودن. وتقدم الشركة منذ زمن بعيد هواتف مزودة بخدمات التشفير إلى الحكومات والشركات المستعدة لدفع ما بين 1300 يورو و2500 يورو لشراء هاتف واحد.

لكن تلك المنتجات الجديدة مثل تطبيق دويتشه تليكوم وهاتف بلاك فون تظهر أن الوقت قد حان لفتح هذه السوق لجمهور المستهلكين.

وتطبيق واتس آب للتراسل الفوري المجاني- الذي اشترته فيسبوك الأسبوع الماضي مقابل 19 مليار دولار- هو منتج ذائع الصيت استفاد من تزايد وعي المستهلكين بمسألة الخصوصية.

ومن بين خصائصه الجذابة أنه يتيح إجراء اتصالات خاصة - فهو لا يخزن أسماء مستخدميه الذين يزيد عددهم على 450 مليون مستخدم ويستعمل أرقام هواتفهم بدلا من ذلك - وهو ما يجعل التعرف على هوية المستخدمين أمرا صعبا.

وقالت شركة سويسكوم لخدمات الهاتف المحمول إن عدد النسخ التي تم تنزيلها من تطبيقها "آي أو" للتراسل الفوري تضاعف إلى ثلاثة أمثاله في الفترة الأخيرة. ويقوم التطبيق بتشفير الرسائل والمكالمات ويخزن كل بياناتها في سويسرا. وتقوم خدمة "ماي إنيجما" وخدمة "ثريما" السويسريتان للتراسل عبر الهاتف المحمول أيضا بتشفير رسائل المستخدمين.

وقد كشفت شركة دويتشه تليكوم بالفعل عن هاتف ذكي أطلقت عليه اسم "سيمكو 3" وهو نسخة معدلة من هاتف غالاكسي الذي تنتجه سامسونج ويقوم بتشفير رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصور والتسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية.

ويقدم مشروع جارديان تطبيقات مجانية للاتصالات الآمنة عبر الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي.